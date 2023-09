MIMORIADNY ONLINE Ukrajinské jednotky dosiahli taktické úspechy v Záporožskej oblasti a pri Bachmute

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Libkos)

6:52 Ukrajinské sily dosiahli úspechy na dvoch úsekoch frontu, keď postúpili v západnej Záporožskej oblasti a južne od Bachmutu, napísala ISW vo svojej správe zo 7. septembra.

6:17 Ruského podnikateľa spájaného s Kremľom Vladislava Kľušina odsúdili vo štvrtok v Spojených štátoch na deväť rokov väzenia za účasť na obchodovaní s dôvernými informáciami, ktoré zahŕňali údaje o príjmoch viacerých firiem získané prostredníctvom hackerských útokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Rusko uistilo Bangladéš o spustení jadrovej elektrárne podľa plánu

"Dnes sme konštatovali, že projekt pokračuje hladko, v súlade s časovým plánom, a dodávka a zavážanie prvého jadrového paliva sa očakávajú už v októbri," povedal novinárom v bangladéšskej metropole ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Lavrov je vôbec prvým šéfom ruskej diplomacie, ktorý navštívil Bangladéš. Krátku návštevu Dháky absolvoval pred summitom skupiny G20, ktorý sa uskutoční v sobotu v Indii. Bangladéš stavia s finančnou a technologickou podporou Ruska jadrovú elektráreň v lokalite Ruppur na severozápade krajiny.

Dva bloky, každý s výkonom 1,2 gigawattu, by mali uviesť do prevádzky v rokoch 2024 a 2025, píše DPA. Vlani v decembri nepovolili ruskej lodi s vybavením pre elektráreň zakotviť v Bangladéši, pretože toto plavidlo podliehalo sankciám USA uvaleným po invázii Ruska na Ukrajinu. Bangladéšska vláda následne zakázala v krajine všetkých 69 ruských lodí na americkom sankčnom zozname. Experti vyjadrili obavy, že to povedie k odloženiu dokončenia projektu v dôsledku narušenia dodávateľského reťazca. Lavrov to však odmietol s tým, že od spoločností podieľajúcich sa na projekte majú uistenie, že dodávky budú prebiehať podľa harmonogramu.