VIDEO Policajta chvália za hrdinstvo: Počas dopravnej kontroly oživil bábätko

Policajt zachránil život 18-mesačnho chlapca. (Zdroj: Youtube/Veez Dom)

Policajt Brenden Fraser na detroitskom predmestí Warren v štáte Michigan sledoval v utorok nedisciplinovaných vodičov a pritom zastavil Chevrolet Camaro, pretože auto išlo odhadovanou rýchlosťou 120 až 130 kilometrov za hodinu. "Máme tu zomierajúce bábätko!" povedala policajtovi chlapcova matka. Fraser videl, že chlapec modrie a oči sa mu prevracajú.

"Pozrel som do auta a videl som tam dieťa, ktoré má naliehavý zdravotný problém. Jeho strýko mi ho podal do rúk," opísal situáciu Fraser. "Chrlil sliny, mal ich všade okolo úst. Vyzeralo to tak, že sa asi dusí, preto som si ho položil na predlaktie a dal som mu pár buchnátov do chrbta. Vtedy som pocítil, ako mi na ruku spadli nejaké sliny a zvratky," dodal policajt. Vďaka tomu chlapec začal znovu dýchať. "Keď si to teraz v mysli premietam, bola to dosť zdrvujúca situácia, ale v tej chvíli sa nedalo príliš dlho váhať a len som sa spoliehal na výcvik," povedal Fraser.

Policajný komisár na predmestí William Dwyer informoval, že chlapca už prepustili z nemocnice a je doma s rodinou. Pochválil Frasera za rýchle uvažovanie a zákrok. "Konanie policajta Frasera pri dopravnej kontrole je hrdinstvo," uviedol policajný komisár vo vyhlásení. "Tento prípad ukazuje, že policajná práca a dopravné kontroly nie sú vždy len o vypisovaní pokutových bločkov alebo zatýkaní," dodal. Polícia nezverejnila totožnosť rodiny.