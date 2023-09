MIMORIADNY ONLINE Rusko na krátko prerušilo premávku na Krymskom moste, dôvod je zatiaľ neznámy

Krymský most (Zdroj: SITA/Satellite image ©2023 Maxar Technologies via AP)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 555 Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 555 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

6:42 Ruskí dôstojníci údajne kontaktovali bývalého generála v súvislosti so zhoršujúcimi sa podmienkami na frontovej línii. Dôstojníci z ruskej 58. kombinovanej armády (CAA) v západnej Záporožskej oblasti údajne kontaktovali svojho bývalého veliteľa, generálmajora Ivana Popova, uviedol Inštitút pre štúdium vojny vo svojej najnovšej aktualizácii. Tento vývoj prichádza v čase, keď sa situácia na ruskej frontovej línii naďalej zhoršuje.

6:41 Dve nákladné lode opustili juhoukrajinské prístavy a preplavili sa cez dočasný koridor v Čiernom mori zriadený Kyjevom pre obchodné plavidlá, aj napriek ruskej námornej blokáde, oznámil v sobotu večer prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR prevzala správu z tlačových agentúr DPA a Reuters.

Rusko na krátko prerušilo premávku na Krymskom moste, dôvod je zatiaľ neznámy

Krymský most je kľúčovou spojnicou pre zásobovanie polostrova i ruských jednotiek na juhu Ukrajiny a Kyjev ho preto opakovane napáda. V sobotu Moskva uviedla, že počas posledných hodín odvrátila útok troch ukrajinských námorných dronov na stavbu križujúci Kerčský prieliv. Premávku na moste prerušili aj 12. augusta, keď sa ho Ukrajinci podľa Ruska pokúsili zasiahnuť raketami.

V júli bol most vážne poškodený, zrejme v dôsledku úderu ukrajinských námorných dronov.Kyjev sa k týmto incidentom oficiálne nehlási, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v lete uviedol, že most pre ukrajinské jednotky predstavuje terč a že musí byť vyradený z prevádzky.

Ruský útok na výškový bytový dom v meste Vuhledar zabil manželov

Ruský vzdušný útok na výškovú bytovú budovu v meste Vuhledar v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny zabil manželský pár, informovala v sobotu večer oblastná prokuratúra. TASR prevzala správu z portálu britskej televízie Sky News. Ukrajina začala vyšetrovanie vojnových zločinov súvisiacich s týmto útokom na Vuhledar. Zranenia pri ňom utrpela 19-ročná dcéra manželov a ďalší obyvateľ vo veku 53 rokov. Výbuchy zničili vchod do bytovej budovy a poškodili na nej okná a balkóny.

Protiofenzíva Ukrajiny napreduje, zdôrazňuje Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu zdôraznil, že protiofenzíva jeho armády zameraná na oslobodenie Ruskom okupovaných ukrajinských území napreduje. Informovala o tom tlačová agentúra DPA. "Ukrajinské sily postupujú dopredu. Napriek všetkému a bez ohľadu na to, čo kto hovorí. Napredujeme a to je najdôležitejšie. Sme v pohybe," napísal Zelenskyj na platforme Telegram.

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: Facebook/Volodymyr Zelenskyj)

Ukrajinské vedenie opakovane kritizovalo západných expertov za ich názory, že protiofenzíva postupuje pomaly a bez očakávaných prelomov na frontovej línii. Zelenskyj osobne ostro vystúpil proti ohováračom protiofenzívy. V júni napríklad povedal, že krvavý boj zameraný na prerazenie rozsiahlych systémov ruskej obrany nie je "hollywoodsky film", a zdôraznil, že v stávke sú životy ľudí, ukrajinských vojakov. Kyjev spustil protiofenzívu v júni a jej cieľom je oslobodiť Luhanskú, Doneckú, Záporožskú a Chersonskú oblasť, ktoré čiastočne okupujú ruskí vojaci. Kyjev chce tiež naspäť získať čiernomorský Krymský polostrov, ktorý Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo v roku 2014.