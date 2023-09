Nemecké stíhačky od soboty do konca roka podporia ochranu Slovenska

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BERLÍN - Nemecké stíhačky od soboty do konca roka v rámci spoločnej operácie krajín Severoatlantickej aliancie podporia vzdušnú obranu Slovenska, a to v rámci cvičných preletov a pohotovosti. Dnes to na sieti X (predtým Twitter) oznámil nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý Slovensko označil za dôležitého spojenca NATO na východe. Vzdušnú ochranu ponúkol Berlín Bratislave v máji ako náhradu za stiahnutie protiraketových systémov Patriot.