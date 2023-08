MIMORIADNY ONLINE Ruská protivzdušná obrana zničila dron pri Moskve a dva v Brjanskej oblasti

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA - Ruská protivzdušná obrana v noci na dnes zničila jeden dron pri Moskve a ďalšie dva v Brjanskej oblasti, ktorá susedí s Ukrajinou. Informujú o tom agentúra TASS a ruskojazyčná verzia BBC s odvolaním sa na ruské úrady.