MIMORIADNY ONLINE Našli sa čierne skrinky z lietadla spájaného s Prigožinom: Vyjadril sa už aj Putin

Vodca wagnerovcov Jevgenij Prigožin (†62) (Zdroj: TASR/AP/Razgruzka_Vagnera telegram channel, SITA/AP/Dmitri Lovetsky)

6:00 Ukrajina tvrdí, že pri piatkovom útoku dronmi bola zasiahnutá ruská vojenská základňa na anektovanom Kryme. Informuje o tom dnes agentúra Reuters, podľa ktorej miestni obyvatelia hovoria o výbuchoch aj obetiach. Moskva pritom v piatok uviedla, že všetkých 42 bezpilotných lietadiel v oblasti Krymu zostrelila.

V súčasnosti prebieha vyšetrovanie

V súčasnosti prebieha vyšetrovanie a identifikácia obetí pádu lietadla, ktoré sa v stredu zrútilo v Tverskej oblasti blízko Moskvy. Na jeho palube sa podľa ruských úradov nachádzal aj Prigožin, ktorý pred dvoma mesiacmi podnikol ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému veleniu. Jeho smrť však doposiaľ nebola oficiálne potvrdená.

Na snímke nákladné auto odchádza s časťou súkromného lietadla, ktoré malo patriť Jevgenijovi Prigožinovi. (Zdroj: TASR/AP/Alexander Zemlianichenko)

"V priebehu vyšetrovania sa na mieste havárie lietadla našli telá desiatich obetí. Vykonávajú sa molekulárne genetické analýzy v záujme zistenia ich totožností," uviedol v piatok na sociálnych sieťach Vyšetrovací výbor Ruskej federácie. Zároveň oznámil, že na mieste pádu lietadla objavili aj "letové záznamníky" z havarovaného stroja.

Ruské úrady už predtým uviedli, že v spojitosti s pádom lietadla v Tverskej oblasti začali vyšetrovanie porušenia pravidiel leteckej dopravy, k jej možným príčinám sa však zatiaľ nevyjadrili. Pád lietadla vyvolal podľa AFP množstvo špekulácií zo strany západných štátov i kritikov Kremľa, podľa ktorých mohol byť Prigožin terčom atentátu. Kremeľ tieto tvrdenia odmietol a fámy označil za "absolútnu lož"

Šéf Kremľa Vladimir Putin reagoval na celú udalosť až so zhruba 24-hodinovým odstupom, pričom vyslovil sústrasť rodinám obetí pádu lietadla. Hovoril pritom o zásluhách aj chybách Prigožina, ale jeho smrť zatiaľ ani on nepotvrdil. Prisľúbil tiež, že ruské úrady okolnosti pádu lietadla dôsledne vyšetria, čo si ale podľa neho vyžiada určitý čas.