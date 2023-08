MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská rozviedka vykonala špeciálnu operáciu na okupovanom Kryme: Zaviala aj ukrajinská vlajka

Zničené ruské tanky sú nainštalované na ulici Khreschatyk počas Dňa nezávislosti v centre Kyjeva. (Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Naživo z Ukrajiny

Ukrajina oslavuje Deň nezávislosti

Ukrajina oslavuje Deň nezávislosti (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

13:33 Nórsko sa rozhodlo darovať Ukrajine stíhačky F-16. Uviedla to vo štvrtok nórska televízna stanica TV2 s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené so situáciou. Počet týchto bojových lietadiel ani časový harmonogram ich dodania Kyjevu nie sú známe. Oslo dosiaľ správu oficiálne nepotvrdilo.

13:10 Švédsko by sa malo pripraviť na odoslanie stíhačiek Gripen na Ukrajinu, aby pomohli Kyjevu pri obrane pred ruskou inváziou. Ešte predtým však táto severská krajina musí vstúpiť do NATO. Vo štvrtok to uviedla švédska expremiérka a líderka opozičnej Sociálnodemokratickej strany Magdalena Anderssonová. TASR správu prevzala z agentúra Reuters.

12:56 Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) tvrdí, že v noci na dnes vykonala spoločne s námorníctvom "špeciálnu operáciu" na polostrove Krym, ktorý v roku 2014 v rozpore s medzinárodným právom anektovalo Rusko. Jednotky špeciálnych síl sa vylodili na pobreží a stretli sa so silami okupantov, uviedla vojenská tajná služba na telegrame. Oznámila tiež, že ukrajinské jednotky spôsobili nepriateľovi straty a vyvesili na Kryme ukrajinskú štátnu vlajku.

12:41 Nehoda lietadla v Rusku, na ktorého palube sa podľa ruských úradov nachádzal i vodca Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, nie je pre poľského prezidenta Andrzeja Dudu prekvapením. Uviedol to šéf jeho kancelárie Pawel Szrot, informuje TASR podľa štvrtkovej správy agentúry PAP.

12:13 Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyjadrila sklamanie nad tým, že západné sankcie uvalené na Rusko za vojnu na Ukrajine nemajú taký ekonomický účinok, aký by mali mať. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.

11:38 Maďarská prezidentka Katalin Nováková v stredu v Kyjeve rokovala s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zúčastnila sa tiež na summite Krymskej platformy, kde vyjadrila podporu Maďarska v úsilí dosiahnuť mier. TASR o tom informuje na základe vyjadrení Novákovej na sociálnej sieti.

11:23 Telá všetkých zosnulých pri stredajšom páde lietadla ruského šéfa žoldnierov Jevgenija Prigožina previezli do strediska súdneho lekárstva v Tverskej oblasti, informujú dnes ruské médiá. Prigožinova smrť oficiálne potvrdená nebola, podľa médií je ale pravdepodobná. V rôznych ruských mestách vznikajú spontánne Prigožinove pomníky a ľudia k nim prinášajú kvety. Provizórny pomník zakladateľa Wagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti vznikol napríklad v Novosibirsku, uviedol portál Fontanka.ru.

Pamätník Jevgenij Prigožina (Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky)

11:05 Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) začal vyšetrovanie havárie lietadla v Tverskej oblasti na západe Ruska, na ktorého palube sa podľa ruských úradov nachádzal vodca Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy televízie Sky News.

Miesto havárie lietadla Jevgenij Prigožina (Zdroj: SITA/AP Photo)

Miesto havárie lietadla Jevgenij Prigožina (Zdroj: SITA/AP Photo)

10:28 Súd v Moskve vo štvrtok predĺžil o tri mesiace väzbu reportéra amerického denníka Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkovicha, ktorý čelí obvineniam zo špionáže. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.

10:09 Francúzska vláda vo štvrtok uviedla, že existujú "odôvodnené pochybnosti" o príčine havárie lietadla, na ktorého palube bol podľa ruských úradov aj vodca žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

9:54 Prezident Volodymyr Zelenskyj si vo štvrtok pripomenul štátny sviatok Deň nezávislosti Ukrajiny blahoželaním Ukrajincom, ktorých označil za "slobodných ľudí". Ocenil aj ukrajinských vojakov, ktorí vytláčajú ruské sily na juhu a východe krajiny. Informovali o tom portál britského denníka The Guardian a tlačová agentúra AFP.

9:06 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa bránil voči kritike Západu za to, ako sú rozmiestnené ukrajinské ozbrojené sily na fronte v boji proti ruským jednotkám. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra DPA.

8:45 Zábery z Dnipra po ruskom útoku.

⚡️ Russian missile strike against Dnipro injures 7.



A Russian missile strike against the city of Dnipro overnight injured seven residents and damaged around 10 buildings, Dnipropetrovsk Oblast Governor Serhii Lysak reported on Aug. 24.



📷Serhii Lysak pic.twitter.com/vobP7Wt9yA — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 24, 2023

7:41 Po havárii lietadla, pri ktorej údajne zahynul Prigožin, konvoje bojovníkov Wagner opúšťajú Bielorusko a smerujú do Ruska, informovalo Centrum národného odboja.

7:07 Mesto Dnipre na juhovýchode Ukrajiny dnes skoro ráno rozozneli silné výbuchy, na mesto zaútočila ruská armáda, informoval ruskojazyčný server BBC. Úder si vyžiadal sedem zranených, uviedol na telegrame šéf správy Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak.

6:10 Let lietadla Embraer-135, ktoré sa v stredu zrútilo v ruskej Tverskej oblasti, prebiehal do posledných 30 sekúnd pred haváriou úplne štandardne. Stroj však zrazu začal prudko klesať. Vyplýva to z údajov online portálu na sledovanie lietadiel Flightradar24. Na palube lietadla sa podľa úradov nachádzal i šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. Haváriu nikto neprežil. Vo štvrtok to uviedol denník The Guardian a agentúra Reuters, informuje TASR.

Miesto nehody Prigožinovho lietadla skúma polícia (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Miesto nehody Prigožinovho lietadla skúma polícia (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

6:00 Bieloruská opozičná líderka žijúca v exile Sviatlana Cichanovská uviedla, že šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin nebude v Bielorusku nikomu chýbať. Reagovala tak na informácie o havárii lietadla v ruskej Tverskej oblasti, na palube ktorého sa podľa úradov nachádzal i Prigožin. Haváriu nikto neprežil. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Prigožin bol na palube havarovaného lietadla, potvrdil ruský letecký úrad

"Podľa aerolínií boli na palube lietadla Embraer-135 nasledujúci pasažieri:... Prigožin, Jevgenij," napísala Rosaviacia v aplikácii Telegram. Okrem šéfa wagnerovcov sa na zozname pasažierov nachádzali aj Dmitrij Utkin, Valerij Čekalov, Sergej Propustin, Jevgenij Makarjan, Nikolaj Matusejev a Aleksander Totmin, ako aj traja členovia posádky.

Havária lietadka Jevgenij Prigožina (Zdroj: SITA/Ostorozhno Novosti via AP)

Lietadlo, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy. Telegramový kanál Grey Zone blízky wagnerovcom v stredu uviedol, že stroj bol cielene zostrelený protivzdušnou obranou nad Tverskou oblasťou. Na zozname pasažierov sa nachádzalo aj Prigožinovo meno; kanál však najprv spochybnil, či je skutočne mŕtvy.

Havária lietadka Jevgenij Prigožina (Zdroj: SITA/Ostorozhno Novosti via AP)

V rovnakom čase sa totiž vo vzduchu mali nachádzať dve lietadlá wagnerovcov. Druhé lietadlo sa podľa Grey Zone otočilo a pristálo na letisku Ostafjevo južne od Moskvy, pričom nebolo bezprostredne jasné, na palube ktorého stroja sa vodca wagnerovcov nachádzal. Spravodajská stanica BBC informovala, že podľa miestnych záchranných zložiek sa na mieste zrútenia lietadla našlo všetkých desať tiel a pátracie práce tak boli ukončené.