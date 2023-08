MIMORIADNY ONLINE Prigožinov let prebiehal 30 sekúnd pred haváriou normálne: Potom prišla kritická chvíľa

Jevgenij Prigožin (Zdroj: TASR/AP/Razgruzka_Vagnera telegram channel)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 545 (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

6:10 Let lietadla Embraer-135, ktoré sa v stredu zrútilo v ruskej Tverskej oblasti, prebiehal do posledných 30 sekúnd pred haváriou úplne štandardne. Stroj však zrazu začal prudko klesať. Vyplýva to z údajov online portálu na sledovanie lietadiel Flightradar24. Na palube lietadla sa podľa úradov nachádzal i šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. Haváriu nikto neprežil. Vo štvrtok to uviedol denník The Guardian a agentúra Reuters, informuje TASR.

Miesto nehody Prigožinovho lietadla skúma polícia (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

6:00 Bieloruská opozičná líderka žijúca v exile Sviatlana Cichanovská uviedla, že šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin nebude v Bielorusku nikomu chýbať. Reagovala tak na informácie o havárii lietadla v ruskej Tverskej oblasti, na palube ktorého sa podľa úradov nachádzal i Prigožin. Haváriu nikto neprežil. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Prigožin bol na palube havarovaného lietadla, potvrdil ruský letecký úrad

"Podľa aerolínií boli na palube lietadla Embraer-135 nasledujúci pasažieri:... Prigožin, Jevgenij," napísala Rosaviacia v aplikácii Telegram. Okrem šéfa wagnerovcov sa na zozname pasažierov nachádzali aj Dmitrij Utkin, Valerij Čekalov, Sergej Propustin, Jevgenij Makarjan, Nikolaj Matusejev a Aleksander Totmin, ako aj traja členovia posádky.

Havária lietadka Jevgenij Prigožina (Zdroj: SITA/Ostorozhno Novosti via AP)

Lietadlo, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy. Telegramový kanál Grey Zone blízky wagnerovcom v stredu uviedol, že stroj bol cielene zostrelený protivzdušnou obranou nad Tverskou oblasťou. Na zozname pasažierov sa nachádzalo aj Prigožinovo meno; kanál však najprv spochybnil, či je skutočne mŕtvy.

V rovnakom čase sa totiž vo vzduchu mali nachádzať dve lietadlá wagnerovcov. Druhé lietadlo sa podľa Grey Zone otočilo a pristálo na letisku Ostafjevo južne od Moskvy, pričom nebolo bezprostredne jasné, na palube ktorého stroja sa vodca wagnerovcov nachádzal. Spravodajská stanica BBC informovala, že podľa miestnych záchranných zložiek sa na mieste zrútenia lietadla našlo všetkých desať tiel a pátracie práce tak boli ukončené.