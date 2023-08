Prigožin je mŕtvy, hovorca Kremľa si nedal servítku pred ústa a následne sa po ňom zľahla zem

Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov (Zdroj: TASR/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA – V Rusku sa za kritiku platí zrejme aj v tých najvyšších kruhoch. Hovorca Kremľa a prezidenta Ruskej federácie Dmitrij Peskov si dovolil v jednom rozhovore pred kamerami povedať vlastný názor ohľadom voľby ruského prezidenta. Napodiv to bola kritika voči celému systému. V súčasnej dobe sa už viac ako tri týždne neukázal na verejnosti. Dnes, len dva mesiace po tom, ako sa vzbúrila Wagnerova skupina, pri havárii lietadla zomrel jej šéf Jevgenij Prigožin.

archívne video

Putin od začiatku o Ukrajine klamal, dokazujú to jeho výroky (Zdroj: Twitter/@Kira_Yarmysh)

V kruhoch ruskej politiky nemá zrejme nikto okrem prezidenta nič garantované. Všetci zamestnanci Kremľa a ostatné sféry riadiaceho aparátu si musia dávať vždy pozor na to, čo pred kamerami povedia. Hovorca prezidenta a Kremľa Dmitrij Peskov zrejme nepovažoval za kritické, keď vyjadril svoj nesúhlas s nastavením voľby ruského prezidenta.

Peskov sa na verejnosti neobjavil už viac ako tri týždne, pričom práve jeho názor na politické zriadenie v Ruskej federácii môže byť hlavným dôvodom jeho absencie. K jeho zmiznutiu došlo totiž bezprostredne po zverejnení vyhlásenia o prezidentských voľbách, informuje ukrajinský Obozrevatel.

"Nie je to prejav skutočnej demokracie, ale ukážka nákladnej byrokracie. Putin bude opätovne zvolený aj na budúci rok s viac ako 90-percentnou podporou," povedal Peskov. Ruská demokracia podľa neho už dávno nadobudla nový rozmer.

Obviňoval novinára

Po uverejnení tohto vyhlásenia, hovorca Kremľa ešte v ten istý deň hovoril, že americký novinár skreslil jeho vyjadrenie. "Voľby sú prejavom demokracie, povedal to aj sám prezident Putin. Pre krajinu je to finančne veľmi nákladné, i keď je už v predstihu jasné, že Putin bude opätovne zvolený s obrovskou podporou voličov. Už predtým som hovoril presne to isté," vysvetlil.

(Zdroj: Getty Images)

Snaha o upokojenie

Televízna moderátorka Ksenia Sobchaková z ruskej štátne televízie však povedala, že Peskov údajne odišiel na dovolenku. Napísala o tom na Telegrame. "Tlačový tajomník Vladimira Putina odišiel na dovolenku. Dmitrij Peskov sa vráti o dva dni. Upokojte sa. Peskov je na dovolenke," znelo jej vyjadrenie. Popularita Vladimira Putina sa v Rusku navýšila najmä po nevydarenom Prigožinovom pokuse o prevrat, jeho zastavení a odsune Wagnerovej skupiny do Bieloruska. Dnes podvečer svet obletela správa, že vodca skupiny Jevgenij Prigožin zomrel na palube lietadla spolu s ďalšími deviatimi ľuďmi po havárii stroja.