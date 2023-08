MIMORIADNY ONLINE Ruský dronový útok zasiahol obilnú infraštruktúru na Dunaji

Zničená budova v Izyume (Zdroj: SITA/AP Photo/Bram Janssen)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 545

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 545 (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

11:01 Traja ľudia zahynuli v stredu pri dronovom útoku v ruskej Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou. Oznámil to tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a televízie Sky News."Boli zabití traja civilisti... Ukrajinské sily odpálili cez dron výbušné zariadenie, keď boli na ulici ľudia," uviedol Gladkov na sociálnej sieti.

10:18 Druhá línia ruskej obrany v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny, kde v posledných dňoch ukrajinské sily zaznamenali postup, by sa mohla ukázať slabšia ako tá prvá. Vo svojej najnovšej analýze vývoja frontu na Ukrajine to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny. Ten uviedol, že od začiatku ukrajinskej protiofenzívy, teda zhruba od začiatku júna, nepozoroval, že by sa do oblasti až na výnimky presunuli nové ruské jednotky. Ukrajina v utorok ohlásila postup pri obci Robotyne v Záporožskej oblasti, čím sa jej vojaci priblížili k strategicky dôležitému mestu Tokmak.

8:18 Ruský dronový útok zasiahol v noci na stredu Odeskú oblasť na juhu Ukrajiny a poškodil obilnú infraštruktúru na Dunaji. Uviedli to šéf vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper a južné veliteľstvo ukrajinskej armády, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

7:00 Podpredseda ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev varoval, že Rusko by mohlo anektovať gruzínske separatistické regióny JužnéHo Osetska a Abcházska. Rusko po vojne z roku 2008 udržiava na týchto územiach svoje vojská, čo Gruzínsko označuje za okupáciu.

6:17 Vladimir Putin vo svojom prejave v Johannesburgu útočil na Západ. Dohodu o vývoze ukrajinského obilia odmieta obnoviť, kým nebudú splnené jeho podmienky.

6:07 Ruské delostrelectvo zasiahlo v utorok večer dve dediny neďaleko východoukrajinského mesta Lyman, zabilo troch ľudí a zranilo dvoch ďalších, informovali úrady. Správa bola prevzatá z tlačovej agentúry AFP. "V obci Torske boli traja ľudia zabití a jeden človek bol zranený, v obci Zakitne utrpel zranenia ďalší civilista," oznámil šéf ukrajinskej Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko na platforme Telegram.

6:05 Ruská protivzdušná obrana zostrelila jeden dron nad Moskovskou oblasťou a ďalší v meste, oznámil v stredu nadránom starosta Sergej Sobianin. Ide už o šiestu noc takýchto útokov na oblasť ruskej metropoly, pripomenula tlačová agentúra AFP.

Moskva po útoku dronu (Zdroj: SITA/AP Photo)

Moskva po útoku dronu (Zdroj: SITA/AP Photo)

6:04 Rusko v utorok tvrdilo, že jeho dve bojové lietadlá zahnali dva drony nad Čiernym morom. Moskva však konkrétne neuviedla, ktoré krajiny tam drony poslali. Správa bola prevzatá z tlačovej agentúry AFP.

6:02 Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v Haagu si v septembri vypočuje námietky Ruska voči žalobe zo strany Kyjeva. Ten tvrdí, že Moskva ospravedlňuje svoju inváziu na Ukrajinu tvrdeniami o genocíde na východe krajiny. Obviňuje tiež Rusko z plánovanej genocídy. V utorok to uviedla tlačová agentúra AFP.

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok pri návrate z niekoľkodňovej pracovnej cesty po Európe sa vo svojom pravidelnom večernom príhovore poďakoval európskym partnerom za sľúbenú vojenskú pomoc a pomoc pri obnove jeho krajiny. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Konflikt na Ukrajine neuviazol na mŕtvom bode

"Nie, nemyslíme si, že konflikt na Ukrajine sa dostal do slepej uličky," povedal Sullivan v odpovedi na novinársku otázku. Situáciu označil ako "dynamickú", keďže ukrajinské i ruské jednotky sú v ofenzíve i v defenzíve v závislosti od aktuálneho priebehu frontovej línie.

"Rusko bude útočiť a aj útočí. Ale útočí aj Ukrajina, tiež si pripisuje zisky," vyhlásil Sullivan. Ukrajinská protiofenzíva je podľa neho metodická a prispôsobuje sa novým výzvam. Poradca pre národnú bezpečnosť tiež uviedol, že Washington bude i naďalej stáť na strane Kyjeva, aj keď sa nedá odhadnúť, ako budú boje pokračovať.

Ruská vojenská delegácia pricestovala do Líbye na pozvanie Haftara

Delegácia ruskej armády vrátane námestníka ministra obrany Junusa-Beka Jevkurova v utorok pricestovala do Líbye na pozvanie tamojšieho vojenského vodcu Chalífa Haftara. Sprýva bola prevzatá z agentúry AFP. "Ide o prvú oficiálnu návštevu ruskej vojenskej delegácie v Líbyi," uviedlo ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého budú obe strany diskutovať o perspektívach spolupráce v boji s medzinárodným terorizmom i o ďalších možnostiach spoločného postupu.

Táto návšteva bola podľa ruského rezortu obrany dohodnutá po rokovaniach s líbyjskou stranou na vojenskej výstave v Rusku a počas augustovej konferencie o medzinárodnej bezpečnosti konanej v Moskve. Haftar je veliteľom Líbyjskej národnej armády (LNA), ktorá ovláda východ Líbye. Podľa AFP má Haftar úzke vzťahy aj s ruskou žoldnierskou Vagnerovou skupinou, ktorej jednotky strážia vojenskú a ropnú infraštruktúru v Líbyi.

Ruská vojenská delegácia prišla do Libye v čase, keď si Moskva upevňuje svoju prítomnosť v Afrike. Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin v pondelok zverejnil video, v ktorom tvrdil, že jeho skupina robí africký kontinent " slobodnejším".