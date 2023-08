MIMORIADNY ONLINE Ďalšie zostrelené drony v Rusku: Na všetkých moskovských letiskách zrušili lety

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA - Ruská protivzdušná obrana zostrelila v noci na utorok dva "útočné drony" nad oblasťou blízko hlavného mesta Moskva, oznámil tamojší starosta Sergej Sobianin. Informuje správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.