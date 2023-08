MIMORIADNY ONLINE Zelensky sa poďakoval Dánsku a Holandsku za poskytnutie stíhačiek F-16

Volodymyr Zelenskyj a Mark Rutte (Zdroj: Twitter/NEXTA)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 542

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 542 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

6:15 Ruskí frontoví vojaci čelia po ukrajinských úderoch nízkej morálke. Ukrajinské útoky na zadné oblasti ruského územia zhoršujú morálku ruských jednotiek, čo v konečnom dôsledku ohrozuje stabilitu ruských obranných síl v mnohých kritických oblastiach frontu, uviedol Inštitút pre štúdium vojny.

Zelensky sa poďakoval Dánsku a Holandsku za poskytnutie stíhačiek F-16

"Ďakujem holandskému premiérovi Markovi Ruttemu, jeho celému tímu a občanom Holandska za rozhodnutie o F-16-kach pre Ukrajinu," napísal. Prezident dodal, že ukrajinskí bojovníci dostanú 42 skvelých bojových lietadiel. "Ďakujem dánskej premiérke Mette Frederiksenovej a celému Dánsku, i každému Dánovi - ktorý má Ukrajinu v srdci -, za ich mimoriadne praktickú pomoc. Devätnásť stíhačiek," uviedol Zelenskyj.

Ukrajinský prezident počas nedele navštívil Amsterdam i Kodaň, kde sa stretol s premiérmi oboch krajín. Frederiksenová po rokovaní s ním uviedla, že prvých šesť stíhačiek by malo byť Ukrajine dodaných okolo Nového roka. Ďalších osem dostane podľa jej slov Kyjev na budúci rok a zvyšných päť v roku 2025. Holandský premiér Rutte už predtým informoval, že jeho krajina má k dispozícii 42 stíhačiek F-16, no ešte sa nerozhodla, či ich Kyjevu daruje všetky, uviedol denník The Guardian.

Presné načasovanie dodávok holandských lietadiel nie je známe a len 24 zo 42 holandských stíhačiek F-16 je v súčasnosti schopných prevádzky, píše DPA s odvolaním sa na holandské ministerstvo obrany. Zelenskyj v sobotu pricestoval do Švédska, kde s tamojším premiérom Ulfom Kristerssonom rokoval o možnosti získania stíhačiek Gripen na posilnenie ukrajinských vzdušných síl.

Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov v sobotu večer povedal, že výcvik ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16 sa už začal. Výcvik bude podľa neho trvať najmenej šesť mesiacov, čo sa považuje za minimum pre pilotov, možno však aj dlhšie.