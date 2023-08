MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zadržala ruského špióna neďaleko miesta útoku na pizzeriu v Kramatorsku

Vojaci obsluhujú raketový systém v Bahmute (Zdroj: SITA/AP Photo/Libkos)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 543

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 543 (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

11:45 Rusko v pondelok varovalo, že rozhodnutie Dánska a Holandska poskytnúť Ukrajine stíhačky F-16 prispeje k eskalácii konfliktu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

11:34 Ukrajinská bezpečnostná služba SBU v pondelok oznámila, že zadržala informátora ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) pracujúceho na frontovej línii neďaleko mesta Kramatorsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajine. TASR prevzala správu z portálu britskej televízie Sky News.

11:30 Ukrajina môže používať stíhačky F-16, ktoré jej dodajú Dánsko a Holandsko, len na svojom vlastnom území. Uviedol to v pondelok dánsky minister obrany Jakob Ellemann-Jensen, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

10:50 Dvaja ľudia utrpeli zranenia, keď trosky jedného zo zostrelených dronov zasiahli záhradnú chatu pri Moskve, oznámil v pondelok gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov. TASR informuje podľa portálu britskej televízie Sky News.

10:07 Ruské bezpečnostné služby vyzvali prezidenta Vladimira Putina, aby odvolal ministra obrany Sergeja Šojgua, čo umožní vyhlásiť úplnú mobilizáciu ruského ľudu do boja proti Ukrajine. TASR informuje podľa portálu britskej televízie Sky News.

9:38 Najmenej osem povstalcov zahynulo v noci na pondelok pri ruských útokoch na ich základňu na severozápade Sýrie, oznámilo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

9:10 Situácia v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny je "ťažká", ale ukrajinské sily odrážajú ruské útoky a za posledný týždeň dobyli naspäť na východnom fronte niekoľko štvorcových kilometrov územia. V pondelok to oznámila námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.

8:08 Ruská armáda v pondelok ráno odrazila ukrajinský útok dronom na Moskovskú oblasť, tvrdí ruské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

7:21 187 vzdelávacích inštitúcií v Kyjevskej oblasti, ktoré boli poškodené alebo zničené ruskými útokmi, bolo obnovených, uviedla vojenská správa Kyjevskej oblasti v Telegrame.

6:15 Ruskí frontoví vojaci čelia po ukrajinských úderoch nízkej morálke. Ukrajinské útoky na zadné oblasti ruského územia zhoršujú morálku ruských jednotiek, čo v konečnom dôsledku ohrozuje stabilitu ruských obranných síl v mnohých kritických oblastiach frontu, uviedol Inštitút pre štúdium vojny.

Zelensky sa poďakoval Dánsku a Holandsku za poskytnutie stíhačiek F-16

"Ďakujem holandskému premiérovi Markovi Ruttemu, jeho celému tímu a občanom Holandska za rozhodnutie o F-16-kach pre Ukrajinu," napísal. Prezident dodal, že ukrajinskí bojovníci dostanú 42 skvelých bojových lietadiel. "Ďakujem dánskej premiérke Mette Frederiksenovej a celému Dánsku, i každému Dánovi - ktorý má Ukrajinu v srdci -, za ich mimoriadne praktickú pomoc. Devätnásť stíhačiek," uviedol Zelenskyj.

Ukrajinský prezident počas nedele navštívil Amsterdam i Kodaň, kde sa stretol s premiérmi oboch krajín. Frederiksenová po rokovaní s ním uviedla, že prvých šesť stíhačiek by malo byť Ukrajine dodaných okolo Nového roka. Ďalších osem dostane podľa jej slov Kyjev na budúci rok a zvyšných päť v roku 2025. Holandský premiér Rutte už predtým informoval, že jeho krajina má k dispozícii 42 stíhačiek F-16, no ešte sa nerozhodla, či ich Kyjevu daruje všetky, uviedol denník The Guardian.

Presné načasovanie dodávok holandských lietadiel nie je známe a len 24 zo 42 holandských stíhačiek F-16 je v súčasnosti schopných prevádzky, píše DPA s odvolaním sa na holandské ministerstvo obrany. Zelenskyj v sobotu pricestoval do Švédska, kde s tamojším premiérom Ulfom Kristerssonom rokoval o možnosti získania stíhačiek Gripen na posilnenie ukrajinských vzdušných síl.

Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov v sobotu večer povedal, že výcvik ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16 sa už začal. Výcvik bude podľa neho trvať najmenej šesť mesiacov, čo sa považuje za minimum pre pilotov, možno však aj dlhšie.