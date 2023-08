MIMORIADNY ONLINE Kyjev hlási ďalší útok neďaleko Dunaja: Prístav je len kúsok od hraníc! Strelecké drony oznámilo aj Rusko

V dunajskom prístave neďaleko Odesy vidno sýpku zničenú pri útoku ruského bezpilotného lietadla. (Zdroj: SITA/Odesa Regional Administration Press Office via AP)

MOSKVA - Rusko a Bielorusko posilnia "spoločný zväzový štát" v reakcii na nárast vojenských aktivít NATO. Na konferencii o medzinárodnej bezpečnosti v Moskve to podľa agentúry TASS povedal ruský minister obrany Sergej Šojgu. Zväzové suštátie Rusko a Bielorusko formálne tvoria už od roku 1999.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 538

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 538 (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

12:11 Mimoriadnu podporu kompenzujúcu dovoz obilia a olejnatých semien z Ukrajiny dostanú len pestovatelia pšenice. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý by v najbližšom období mal schváliť vládny kabinet. Nariadenie vlády by malo nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

12:05 Rumunsko v stredu "ostro odsúdilo" opakované ruské útoky na ukrajinskú infraštruktúru na rieke Dunaj. Vyhlásilo tak po najnovšom útoku ruských jednotiek v Odeskej oblasti. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

11:24 Jedna osoba prišla o život pri utorkovom ostreľovaní ruskej Belgorodskej oblasti ukrajinskými silami. Vyhlásil to tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

10:50 Ukrajinský prístav Odesa opustilo prvé komerčné plavidlo, kontajnerová loď Joseph Schulte, ktoré vyrazilo po dočasnom koridore vytvorenom Ukrajinou v Čiernom mori. Loď smeruje do Istanbulu, uviedla podľa agentúry Reuters spoločnosť Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM).

10:07 Rusko už na svojom území začalo vyrábať bezpilotné lietadlá Šáhid, ale komponenty na ne sa stále musí dovážať z Iránu. Podľa britskej stanice BBC sa o tom píše v stredajšej zvodke britskej vojenskej rozviedky, ktorá sa zameriava na výrobu bezpilotných lietadiel spustenú na základe iránskych šáhidov. BBC doplnila, že Rusko dováža iránske bezpilotné lietadlá od septembra 2022. Ich výrobou v Rusku sa pravdepodobne dosiahne ich

spoľahlivejšia dodávka na frontovú líniu.

9:24 Rusko v noci na dnes zaútočilo na Ukrajinu dronmi, poplach vyhlásili oblasti na juhu a v stredu Ukrajiny. Veľká skupina bezpilotných lietadiel vletela aj do ústia Dunaja a zamierila k riečnemu prístavu Izmajil na hraniciach s Rumunskom, uviedlo podľa agentúry Reuters ukrajinské letectvo. Nálety dronov oznámilo aj ruské ministerstvo obrany, tri ukrajinské bezpilotné lietadlá podľa neho zostrelila ruská protiletecká obrana nad západoruskou Kalužskou oblasťou, informovala agentúra TASS.

V dunajskom prístave neďaleko Odesy vidno sýpku zničenú pri útoku ruského bezpilotného lietadla. (Zdroj: SITA/Odesa Regional Administration Press Office via AP)

9:21 Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) poskytla americkej televízii CNN videozáznam okamihu, keď experimentálne ukrajinské bezpilotné zariadenie zasiahlo podporný pilier mosta spájajúceho Rusko s anektovaným Krymským polostrovom.

7:54 Vzhľadom na postup ruských jednotiek vo východoukrajinskej Charkovskej oblasti presunula ukrajinská armáda svoje záložné sily do sektoru okolo mesta Kupiansk. Oznámil to v utorok podľa agentúry DPA hovorca východného velenia ukrajinských síl Serhij Čerevatyj.

7:27 Rusko v stredu oznámilo, že zostrelilo tri ukrajinské bezpilotné lietadlá, ktoré sa údajne chystali zaútočiť na objekty v Kalužskej oblasti ležiacej v centre európskej časti Ruska. Správu o tom TASR prevzala z agentúry AFP.

7:04 Ruské ostreľovanie poškodilo dom v oblasti Sumy. Ruská armáda ostreľovala deväť komunít v oblasti Sumy, čo spôsobilo 172 výbuchov a poškodilo súkromný dom. Informoval o tom The Kyiv Independent.

6:00 Wagnerove zdroje tvrdia, že ruské ministerstvo obrany klamalo o presune veliteľa. Interné zdroje spochybňujú tvrdenie ruského ministerstva obrany, že velitelia Wagner Group sú presúvaní do súkromnej vojenskej spoločnosti Redut. Informuje o tom The Kyiv Independent.