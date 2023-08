MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj sľubuje pomstu za smrť rodiny v Chersonskej oblasti

Volodmyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/Paul Ellis/Pool Photo via AP))

KYJEV — Ukrajina neponechá bez odpovede zabitie štvorčlennej rodiny pri nedeľňajšom ostreľovaní Chersonskej oblasti ruskými silami. V pravidelnom večernom viedeoposolstve zverejnenom na platforme Telegram to uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj, informovala agentúra DPA.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 536

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 536 (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

6:17 Ruské útoky na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa si v noci na dnes vyžiadali troch zranených. Informoval o tom dnes na komunikačnej platforme Telegram gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper. Rusko útočilo na mesto podľa ukrajinskej armády krátko po jednej ráno miestneho času dronmi a raketami. V Kyjeve a východných a severných oblastiach Ukrajiny boli počas tejto noci vyhlásené letecké poplachy.

6:00 Rusko v nedeľu ostreľovalo okrem iného aj prihraničnú Sumskú oblasť na severovýchode Ukrajiny. Zaznamenaných tam bolo 21 ostreľovaní z diel a granátometov, informovala v noci na dnes oblastná vojenská správa. V Kyjeve a východných a severných oblastiach Ukrajiny boli aj počas tejto noci vyhlásené letecké poplachy. Výbuchy sa ozvali v Odese, informovala agentúra Ukrinform.

Pomstíme smrť rodiny zabitej pri ostreľovaní Chersonskej oblasti, sľubuje Zelenskyj

"Naši bojovníci sa všade mstia za teror okupantov. Neprejde jediný deň, počas ktorého by sa ruskému zlu nedostalo našej spravodlivej odvety," povedal Zelenskyj. "Každý zlikvidovaný okupant, každý spálený kus ruskej techniky, požiare v ich veliteľstvách a skladoch, veľavravné zahmlievanie Krymského mosta a nielen to — to všetko dokazuje, že žiadny zločin spáchaný Ruskom nenecháme bez odozvy," dodal.

Podľa ukrajinských úradov pri ruských delostreleckých útokoch prišlo v nedeľu v dedine Šyroka Balka v Chersonskej oblasti o život päť ľudí, vrátane štvorčlennej rodiny s dvoma deťmi — 12-ročným synom a 23-dňovým dievčatkom. Zelenskyj vo svojom príhovore uviedol, že Chersonská oblasť bola do 18. hodiny ostreľovaná celkom 17-krát. Podľa úradov prišlo o život sedem ľudí a najmenej 15 utrpelo zranenia.

Ukrajinský prezident vyzval svojich krajanov, aby sa zapojili do boja proti ruským okupantom. "Teraz sa môžete zachovať len dvoma spôsobmi — buď budete bojovať za Ukrajinu, alebo pomôžete v boji, pomôžete zachraňovať životy."

Ukrajina potrebuje pomoc pri odstraňovaní mín

Ruské mínové polia sú vážnou prekážkou pre ukrajinské jednotky. Uviedol to ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov, podľa ktorého je Ukrajina najviac zamínovanou krajinou na svete. Informovala o tom agentúra DPA a denníka The Guardian.

Reznikov v rozhovore pre The Guardian zverejnenom v nedeľu hovoril o celkovo stovkách kilometrov mínových polí a miliónoch výbušných zariadení pozdĺž frontovej línie. V niektorých jej častiach sa podľa neho nachádza až päť mín na štvorcový meter.

(Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Niektoré míny uložili ukrajinské sily na ochranu svojich obranných línií, väčšina je však ruská, uviedol minister. Reznikov vyjadril presvedčenie, že obrovské mínové polia možno prekročiť. Zdôraznil však, že je rozhodujúce, aby spojenci rozšírili a urýchlili výcvik ukrajinských odmínovačov, aký už niektoré krajiny ponúkli.

Na dôležitosť medzinárodnej pomoci pri odmínovaní poukázal v sobotu aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vzhľadom na míny a nevybuchnutú muníciu je v súčasnosti údajne nebezpečných pre ľudí približne 174.000 štvorcových kilometrov územia Ukrajiny.