MIMORIADNY ONLINE Ďalšia pomoc Ukrajine! Biely dom požiadal o súhlas na financovanie v hodnote vyše 13 miliárd dolárov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV/WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena vo štvrtok požiadala Kongres o udelenie súhlasu na financovanie ďalšej vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote vyše 13 miliárd dolárov. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.