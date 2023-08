(Zdroj: SITA/AP)

Vojna na Ukrajine nie je v Moskve takmer vôbec citeľná, napísal novinár denníka The New York Times, ktorý sa vydal do Ruska, aby tam skúmal prejavy vojnového konfliktu. Ten rozpútalo Rusko pred zhruba rokom a pol. Vojna a problémy, ktoré so sebou prináša, naopak podľa reportáže amerického denníka prestupujú do životov obyvateľov chudobných regiónov najrozľahlejšie krajiny sveta alebo pohraničia, ktoré sa musia vyrovnávať s následkami ukrajinského ostreľovania.