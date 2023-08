MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zadržala ženu podozrivú z plánovania útoku na Zelenského

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/Clodagh Kilcoyne/Pool via AP)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 529

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 529 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

19:20 Zelenskyj varoval, že Rusko zostane bez flotily, ak bude pokračovať v blokáde Čierneho mora a útokoch na ukrajinské prístavy. "Ak Rusko bude naďalej dominovať Čiernemu moru a bude ho blokovať odpaľovaním rakiet, urobí to isté aj Ukrajina, čo je férová obrana našich schopností. Ak budú pokračovať v streľbe, nemáme toľko zbraní, ale ak budú pokračovať v streľbe Do konca vojny by mohli byť bez lodí. A to im chceme ukázať,“ povedal Zelenskyj v rozhovore pre latinskoamerické médiá, informoval La Nacion.

18:10 Ukrajinský poslanec Jehor Černev v pondelok vyhlásil, že kľúčové politické frakcie v nemeckom parlamente "dospeli ku konsenzu", že Kyjevu môžu byť dodané riadené strely s plochou dráhou letu Taurus s doletom vyše 500 kilometrov. Oficiálne rozhodnutie vo veci však podľa poslanca zatiaľ nepadlo, informuje agentúra Reuters.

17:52 Vjačeslav Gladkov, guvernér ruskej Belgorodskej oblasti, uviedol, že ruská protivzdušná obrana zostrelila dron, keď sa približoval k mestu Belgorod.

17:35 Ruské jednotky opakovane ostreľovali mesto Nikopol v Dnepropetrovskej oblasti, pričom zabili 36-ročného muža a zranili staršieho obyvateľa, informoval guvernér Serhii Lysak.

16:45 Ruský prezident Vladimir Putin nariadil spoločnosti Rostech, aby zvýšila výrobu bezpilotných lietadiel typu Kub a Lancet. Tieto stroje sa v závislosti od neseného vybavenia môžu používať na prieskumné úlohy alebo ako tzv. samovražedné drony - proti pozemným, námorným, vzdušným alebo živým cieľom. Informovala o tom v pondelok britská stanica BBC.

15:50 Ruským jednotkám sa za uplynulé tri dni údajne podarilo postúpiť o tri kilometre v blízkosti mesta Kupiansk na severovýchode Ukrajiny. V pondelkovom vyhlásení to tvrdilo ruské ministerstvo obrany, informuje agentúra AFP.

15:00 Víkendové medzinárodné rokovania v Saudskej Arábii zamerané na mierové riešenie vojny na Ukrajine pomohli "upevniť medzinárodný konsenzus", uviedlo v pondelok čínske ministerstvo zahraničných vecí. Informuje agentúra Reuters.