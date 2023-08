MIMORIADNY ONLINE Po útoku na ruskú bojovú loď sa Zelenskyj poďakoval ukrajinskej tajnej službe

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/Clodagh Kilcoyne/Pool via AP)

TASR, ČTK, Video : Youtube/Zabby, Facebook/General Staff of the Armed Forces

Naživo z Ukrajiny

VIDEO Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 527 Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 527 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

6:08 Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v piatok zákon, ktorý vyžaduje, aby školáci vykonávali "spoločensky prospešnú prácu". Informovala o tom agentúra DPA, od ktorej TASR správu prevzala.

Na novej známke Kremeľ strúhajú na strúhadle s otvormi v tvare F-16

Ukrajina vydala v piatok poštové známky s vyobrazením amerických stíhačiek F-16, ktoré potrebuje na ochranu pred ruskými útokmi. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP. Pred budovou hlavnej pošty v Kyjeve čakali stovky ľudí, ktorí si chceli kúpiť známku s pečiatkou prvého dňa a špeciálnu obálku. Ukrajinský poštový úrad Ukrpošta vydala známku "Ničitelia zla", aby zdôraznila "naliehavú potrebu tohto typu lietadiel". Na známke je zobrazená ruka ako drží jednu z veží moskovského Kremľa a strúha ju na kuchynskom strúhadle s dierkami v tvare stíhačiek. Pošta označila Kremeľ za "symbol ríše zla".

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ivan Sekretarev, file)

"Kým všetci čakáme na príchod F-16-tok, rozhodli sme sa vydať našu novú známku," povedal generálny riaditeľ Ukrpošty Ihor Smeľanskyj. Známka je umeleckým dielom ukrajinského ilustrátora Maxyma Palenka a bola vydaná v počte 600.000 kusov. Aršík štyroch rovnakých známok (bez obálok) stojí 156 hrivien (cca 3,90 eura). Výnos z predaja pôjde na nákup dronov pre ozbrojené sily. Ukrpošta už vydala viacero populárnych známok, na ktorých boli vojaci na fronte, maľba britského pouličného umelca Banksyho a vojak ukazujúci neslušné gesto smerom k ruskej vojnovej lodi. Zberatelia čakajúci na kúpu novej známky povedali, že najnovší dizajn sa im páči. "Známka je úžasná, ale bolo by lepšie, keby tu namiesto známok lietali stíhačky F-16," smial sa Volodymyr, armádny veterán v maskáčovom tričku.

"Veľmi zaujímavý dizajn. Niečo také som nečakal. Vygumujme ich (Rusov) a vyžeňme ich z nášho územia," povedal dôchodca v tradičnej vyšívanej košeli. Americký prezident Joe Biden v máji súhlasil s výcvikom ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16. Toto lietadlo americkej výroby je "známe ako jeden z najlepších a najvýkonnejších typov stíhačiek na svete" a má schopnosť "zmeniť rovnováhu síl v prospech Ukrajiny", uviedol ukrajinský poštový úrad. "Získať ich je dnes naša prvoradá úloha," dodal.

Po útoku na ruskú bojovú loď sa Zelenskyj poďakoval ukrajinskej tajnej službe

"To čo prinesieš na svet, sa ti nakoniec vráti," dodal. Predtým zdieľal video s úspešným útokom, ktorý uskutočnil námorný dron naložený 450 kilogramami TNT. Zelenskyj pripomenul aj význam ukrajinského vývozu obilia a uviedol, že Rusku sa nepodarí vyvolať globálnu potravinovú krízu alebo ďalší prudký nárast cien. Zdôraznil tiež význam rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré sa budú konať v sobotu v Saudskej Arábii. "Potravinová bezpečnosť miliónov ľudí v Afrike, Ázii a ďalších častiach sveta závisí od toho, ako rýchlo dokáže svet implementovať "mierový vzorec"," uviedol Zelenskyj. Jadrom Zelenského receptu na mier je požiadavka, aby sa ruskí vojaci stiahli z Ukrajiny.