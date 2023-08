Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

© Zoznam/

TASR, ČTK, Video: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine, Youtube/OV Media Vypočuť článok

KYJEV - Kyjev sa v noci na dnes znovu stal terčom ruského útoku. Na mesto spadli trosky niekoľkých dronov, ktoré poškodili dvojicu nebytových priestorov a detské ihrisko. Zranenia nie sú hlásené, informujú agentúry Ukrinform a Reuters.

Naživo z Ukrajiny Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 524 Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 524 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine) ONLINE