Tragická nehoda! FOTO Auto ostalo úplne zdemolované! Žena nemala šancu prežiť, dve deti utrpeli vážne zranenia

(Zdroj: Policie České republiky)

Cesta bola v mieste nehody okolo poludnia čiastočne sprejazdnená. "Premávka je riadená kyvadlove," povedala policajná hovorkyňa Iva Kormošová. Podľa polície sa dve osobné autá čelne zrazili. "Na mieste zomrela 41-ročná vodička. Jej dve maloleté deti a 69-ročný vodič z druhého vozidla utrpeli zranenia, s ktorým boli prevezení do nemocnice," uviedla Kormošová. U vodiča policajti vylúčili alkohol dychovou skúškou, u zosnulej ženy bola nariadená súdna pitva.

"Pri strete dvoch osobných áut zomrela jedna vodička. Spolu s ňou cestovali dve maloleté deti, ktoré utrpeli vážne zranenia trupu. Jedno dieťa prepravil do nemocnice vrtuľník, druhé sanitka. Muž z druhého auta utrpel ľahšie zranenia, tiež on bol prevezený na ošetrenie do Fakultnej nemocnice Hradec Králové," povedal hovorca Zdravotníckej záchrannej služby Kráľovského kraja Ivo Novák. Príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje.