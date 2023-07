(Zdroj: CzechTourism / Hani Massarani)

Na prvý pohľad to vyznie nadnesene. Ak však nazriete do východných Čiech a sústredíte sa na karlovohradecký kraj, zistíte, že to vôbec nie je prehnané. „Salón republiky“ je viac než len označenie. Ide o zaslúžený titul pre Hradec Králové, výnimočné urbanistické mesto s unikátnymi stavbami.