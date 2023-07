MIMORIADNY ONLINE Ruský raketový útok na bytovku v meste Dnipro si vyžiadal päť ranených

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavel Petrov, SESU via AP)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 520

6:22 Medzinárodná šermiarska federácia včera oznámila, že ukrajinskú šermiarku Oľgu Charlan opätovne zaradila do súťaže družstiev na majstrovstvách sveta v Taliansku.

6:21 Ruské sily včera ostreľovali šesť obcí v Sumskej oblasti, pričom vypálili viac ako 85 striel z rôznych typov zbraní, informovala vojenská správa Sumskej oblasti na Facebooku.

Ruského mnícha poslal súd do väzenia za protivojnové videá na TikToku

Ruský súd poslal mnícha z ruskej Belgorodskej oblasti na päť rokov do väzenia za zdieľanie videí na svojom účte na sociálnej sieti TikTok, ktoré kritizovali inváziu Moskvy na Ukrajinu. Informoval o tom portál britskej televízie Sky News. Mních Nikolaj Šatkovskyj (59), ktorý zverejňuje príspevky pod menom Hilarion, bol odsúdený v dvoch bodoch obžaloby za terorizmus.

Ruské štátne médiá tvrdili, že jeho videá obsahovali aj výzvy na násilie proti policajtom a predstaviteľom úradov. Dodali, že mních raz vyzýval na "zavraždenie najvyšších predstaviteľov nášho štátu". Účet na TikToku bol v piatok stále dostupný a mal vyše 11.000 sledovateľov a 79.000 lajkov, informovala Sky News. Šatkovskyj má okrem piatich rokov väzenia aj zakázané používať internet štyri roky po prepustení.



Ruský raketový útok na bytovku v meste Dnipro si vyžiadal päť ranených

Minister na platforme Telegram spresnil, že zranenými sú štyria muži vo veku 18 až 53 rokov a 77-ročná stará mama. Podľa neho všetci piati boli ošetrení, ale nepotrebovali nemocničnú starostlivosť. Klymenko dodal, že na mieste pracujú záchranári. Videá zverejnené na sociálnych sieťach zachytávali dym stúpajúci z vrchných poschodí bytovej budovy, ktorá bola vážne poškodená. K situácii sa vyjadril aj prezident Volodymyr Zelenskyj: "Dnipro. Piatok večer. Zasiahnutá bola výšková budova a budova Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU). Znova ruský raketový teror." Zelenskyj zároveň prisľúbil, že Rusko bude za túto "agresiu a teror voči našim ľuďom potrestané".