Pre najnovšie problémy s motormi lietadiel na stredné trate spoločnosti Airbus bude potrebné skontrolovať asi 1200 turbín. Približne 200 z nich si bude vyžadovať údržbu najneskôr do polovice septembra a zostávajúce by ju mali absolvovať do roku 2024 až 2025, uviedol v stredu riaditeľ spoločnosti MTU Lars Wagner. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.