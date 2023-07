Pozor na Thajsko! Rastie tam počet nakazených známou tropickou chorobou!

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock)

Ministerstvo verejného zdravotníctva spustilo kampaň na eradikáciu komárov, keďže počet nakazených horúčkou dengue v celej krajine stúpa približne o 5 000 týždenne, uviedol začiatkom týždňa generálny riaditeľ odboru pre kontrolu chorôb Thares Krassanairavirong. Ohnisko sa týka 18 provincií: Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Nan, Phayao, Tak, Phetchaburi, Chon Buri, Rayong, Chanthaburi, Trat, Ubon Ratchathani, Krabi, Phuket, Songkhla, Satun, Narathiwat a Bangkok. Od začiatku tohto roka bolo hlásených takmer 40 000 prípadov horúčky dengue a približne 40 úmrtí, píše Bangkokpost. V priemere bol počet infekcií za posledné štyri týždne vyšší ako priemer za rovnaké obdobie za posledných päť rokov povedal Krassanairavirong.

Horúčka dengue je vírusová infekčná choroba, ktorá sa prenáša uštipnutím infikovaného komára. Vyskytuje sa najmä v tropickom a subtropickom podnebí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie má väčšina ľudí s horúčkou dengue mierne alebo žiadne príznaky, zriedkavo môže viesť k smrti. Ak sa objavia príznaky, zvyčajne začnú 4–10 dní po infekcii a trvajú 2–7 dní. Symptómy môžu zahŕňať: vysokú horúčku, silnú bolesť hlavy, bolesť za očami, bolesti svalov a kĺbov, nevoľnosť, vracanie, zdurené uzliny či vyrážky. Väčšina prípadov horúčky dengue sa dá liečiť doma pomocou liekov proti bolesti.

Thajské príslušné orgány boli nasadené do do oblastí zasiahnutých horúčkou dengue s cieľom znížiť počet prípadov pod priemer za posledných päť rokov. Majú právo vstúpiť na domáci majetok, do chrámov, škôl, hotelov a na iné miesta, aby rozprášili látky na zabíjanie komárov a ich lariev.