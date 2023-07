MIMORIADNY ONLINE Bezpečnosť čiernomorských prístavov je kľúč k mieru: Británia má informácie o ďalších útokoch Ruska

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco)

Rusko by mohlo útočiť na civilnú lodnú dopravu v Čiernom mori

Británia disponuje informáciami, podľa ktorých by ruská armáda mohla potenciálne útočiť aj na civilnú lodnú dopravu v Čiernom mori. V utorok to vyhlásila britská veľvyslankyňa pri Organizácii Spojených národov (OSN) Barbara Woodwardová. Informuje agentúra Reuters.

Britský premiér Rishi Sunak tieto informácie odovzdal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému počas telefonického rozhovoru, dodala veľvyslankyňa. "Naše informácie naznačujú, že Rusko nastražilo v blízkosti ukrajinských prístavov ďalšie námorné míny. Súhlasíme so Spojenými štátmi, že ide o pokus (vlastného) ospravedlnenia a hodenia viny na Ukrajinu v prípade akéhokoľvek útoku na civilné lode v Čiernom mori," povedala Woodwardová novinárom.

Rusko minulý pondelok odmietlo predĺžiť obilnú dohodu, ktorá v čase prebiehajúcej vojny umožňovala bezpečný vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. Platnosť predmetnej dohody, ktorú vlani pomohli sprostredkovať OSN a Turecko, skončila v noci na 18. júla.

Ruské ministerstvo obrany následne oznámilo, že od 20. júla označí všetky lode v Čiernom mori smerujúce do ukrajinských prístavov za potenciálnych prepravcov vojenského nákladu a bude ich pokladať za nepriateľské plavidlá. Kyjev reagoval varovaním pre lode smerujúce do prístavov kontrolovaných Ruskom.

Bezpečnosť prístavov a vývoz obilnín

Na stredajšom zasadaní novovytvorenej Rady NATO - Ukrajina sa má pozornosť sústrediť predovšetkým na bezpečnosť ukrajinských prístavov a vývoz obilia. Na žiadosť Zelenského sa zídu veľvyslanci 31 členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) a Ukrajiny, aby diskutovali o aktuálnej situácii v bojovej zóne predovšetkým v súvislosti s nedávnym odstúpením Ruska od čiernomorskej obilnej dohody, ktorá umožňovala vývoz obilia z ukrajinských prístavov.

Dohoda umožňovala Kyjevu vyviesť napriek ruskej vojenskej agresii takmer 33 miliónov ton obilia a poľnohospodárskych produktov do ostatných krajín. Po vypršaní platnosti dohody ju však Rusko nepredĺžilo a opakovane bombardovalo predovšetkým ukrajinské prístavné mesto Odesa.

Zelenskyj sa v pravidelnom videoposolstve dotkol aj utorkového vznesenia obvinenia voči dvom bývalým poslancom ukrajinského parlamentu za vlastizradu. "Nikto neodpustí poslancom, sudcom, 'vojenským komisárom' či iným funkcionárom, že sa postavili do opozície voči štátu. Niekomu ide počas vojny o ostrovy a letoviská, iný chce načrieť do vrecka na vojenskom odvodovom úrade, ďalšiemu ide o úplatky na súdoch. Pre každého verejného činiteľa je to zrada štátnych princípov, zrada záujmov spoločnosti," upozornil Zelenskyj na sociálnej sieti Facebook.

Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) vzniesla obvinenie voči bývalému poslancovi ukrajinského parlamentu Jevhenijovi Murajevovi. Ďalšieho bývalého poslanca Najvyššej rady Olexandra Ponomariova vzal súd v Kyjeve na dva mesiace do vyšetrovacej väzby. Obaja sú podozriví z vlastizrady.