MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zasiahla kazetovou muníciou ruskú pohraničnú obec Žuravľovka

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 513

ONLINE

Načítať nové správy

12:36 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v piatok odsúdila ruské útoky na budovy nachádzajúce sa v historickom centre ukrajinského mesta Odesa, ktoré je pod ochranou svetového dedičstva UNESCO. TASR správu prevzala z britského denníka The Guardian.

11:46 Ukrajinský dronový útok na muničný sklad na Moskvou anektovanom polostrove Krym viedol k evakuáciám tamojších obyvateľov a ochromil železničnú dopravu, uviedli v sobotu tamojšie Ruskom dosadené úrady. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

11:28 Ukrajina v piatok zasiahla kazetovou muníciou ruskú pohraničnú obec Žuravľovka v Belgorodskej oblasti. V sobotu to uviedol tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

11:22 Pohyb vozidiel na moste, ktorý spája pevninské Rusko a anektovaný ukrajinský polostrov Krym, bol dočasne zablokovaný, informovala dnes agentúra TASS s odvolaním sa na ruské úrady. Dôvod zastavenia dopravy nebol zverejnený. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že Krymský most prináša vojnu a musí byť vyradený z prevádzky.

10:00 Najmenej štyri obete na životoch si vyžiadali najnovšie ruské útoky na Doneckú oblasť na východe Ukrajiny, informuje TASR na základe sobotňajšej správy agentúry DPA.

9:12 Rozhodná ukrajinská ofenzíva je podľa Zdeňka Petráša z brnianskej Univerzity obrany najlepšia a zároveň asi aj jediná šanca, ktorú Kyjev má k tomu, aby obrátil priebeh vojny s Ruskom. Ofenzívne operácie však podľa neho nemusia nevyhnutne viesť k oslobodeniu okupovaného územia, ale musia podlomiť morálku a oslabiť ruský vojenský systém na Ukrajine.

7:55 Ruské sily ostreľovali sedem komunít v Sumskej oblasti, informovala v Telegrame vojenská správa Sumskej oblasti.

6:58 Na Ukrajine zomrelo v priebehu niekoľkých mesiacov až 20.000 bojovníkov zverbovaných žoldnierskou Vagnerovou skupinou. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa správu britského ministerstva obrany.

6:00 Krymský most prináša vojnu a musí byť vyradený z prevádzky, je presvedčený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa agentúry Reuters a serveru televízie CNN to povedal vo videoprejave k bezpečnostnému fóru v americkom Aspene. V noci na pondelok bol most spájajúci pevninské Rusko a anektovaný Krym vážne poškodený. Moskva z útoku obvinila Kyjev.

USA začnú cvičiť ukrajinských pilotov v priebehu niekoľkých týždňov

Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby v ten istý deň v rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že Ukrajina by tieto americké stíhačky mala dostať pravdepodobne do konca tohto kalendárneho roka. Ukrajina žiada Západ o dodávky stíhačiek a školenie jej pilotov, aby mohla úspešne čeliť vzdušnej prevahe Ruska. Podľa poradcu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajla Podoľaka Kiev potrebuje 80 stíhačiek F-16 na zrýchlenie protiofenzívy zameranej na vytlačenie ruských síl na juhu a východe Ukrajiny.

Americký prezident Joe Biden ešte v máji oznámil, že USA podporia spoločné medzinárodné úsilie o výcvik ukrajinských pilotov na spomínané stíhačky. Ako poznamenala Sky News, výcvik by sa mal konať mimo Ukrajiny v Európe a mal by trvať niekoľko mesiacov.