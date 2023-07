MIMORIADNY ONLINE Do Bieloruska dorazilo už 2000-2500 vagnerovcov: Ukrajina má stále dostatok rezerv pre protiofenzívu

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 510

ONLINE

6:14 Americký prezident Joe Biden sa v utorok v Bielom dome dome stretol s kardinálom Matteom Zuppim, osobitným vyslancom pápeža Františka pre urovnanie konfliktu na Ukrajine. Okrem iného hovorili o snahách Vatikánu o repatriáciu ukrajinských detí deportovaných do Ruska, informuje agentúra AFP.

6:13 Rusko už druhú noc za sebou útočilo raketami a dronmi na kľúčové juhoukrajinské prístavné mesto Odesa. Varovania pred ruskými útokmi boli vydané pre viac než desať regiónov na juhu, respektíve východe Ukrajiny, informujú agentúry Reuters a AFP.

Ukrajina má stále dostatok rezerv pre protiofenzívu

Ukrajina podľa generála Milleyho disponuje "významným podielom bojovej sily", ktorú v rámci pokračujúcej ofenzívy ešte nenasadila. Ukrajinci si napriek stratám "zachovávajú svoju bojovú silu a pomaly, rozvážne a plynule si razia cestu cez všetky mínové polia a je to ťažký boj," povedal Milley novinárom na utorňajšej tlačovej konferencii, ktorá sa konala po virtuálnom rokovaní medzinárodnej koalície podporujúcej Ukrajinu. Ukrajinskí vojaci musia podľa neho prekonávať zložité mínové polia, protitankové zátarasy, zákopy či prekážky z ostnatého drôtu nastražené Rusmi.

Preto podľa neho zatiaľ zďaleka nemožno hovoriť o tom, že by ukrajinská protiofenzíva zlyhala alebo uviazla. Varoval však, že pôjde o dlhý, tvrdý a krvavý proces. Spoločne s generálom Milleym predstúpil pred novinárov šéf Pentagónu Lloyd Austin, ktorý akcentoval skutočnosť, že spojenci neustále pracujú na ďalšom posilňovaní ukrajinskej armády. "Ešte sme neskončili, stále generujeme ďalšiu bojovú silu... Urobíme všetko pre to, aby boli Ukrajinci úspešní," povedal Austin po rokovaní s predstaviteľmi koalície podporujúcej Ukrajinu. Pripomenul, že len v Nemecku sa aktuálne cvičia a vyzbrojujú tri ukrajinské brigády, pričom výcvik Ukrajincov prebieha aj v ďalších európskych krajinách.

Do Bieloruska dorazilo už 2000-2500 vagnerovcov

Bojovníci z Vagnerovej skupiny začali do Bieloruska hromadne prichádzať v organizovaných konvojoch od 11. júla. Dovtedy tam prichádzali len jednotlivo na vlastnú päsť a nebolo ich viac než zhruba 200, uviedol bieloruský projekt Hajun na sieti Telegram. Podľa jeho zistení od 11. júla dorazilo do Bieloruska najmenej päť konvojov vagnerovcov, ktoré tvorilo minimálne 382-400 vozidiel. Na bieloruskom území by tak mohlo byť už 2000-2500 ozbrojencov z Vagnerovej skupiny.

Len v priebehu utorka boli v Bielorusku zaznamenané dve kolóny vagnerovcov pozostávajúce zo 170-185 vozidiel. Investigatívci z Hajunu zároveň vyzvali Bielorusov, aby im poskytli akékoľvek svedectvá a informácie týkajúce sa presunov vagnerovských konvojov. Vagnerovci, ktorí dlho zohrávali dôležitú úlohu v bojoch na Ukrajine, sa koncom júna nakrátko vzbúrili proti veleniu regulárnej ruskej armády. Po dohode s Kremľom, údajne sprostredkovanej bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom, svoju vzburu ukončili. Na základe tejto dohody vagnerovci dostali možnosť presunúť sa na územie Bieloruska. Časť z nich sa tam údajne podieľa na výcviku príslušníkov bieloruskej domobrany. Kde sa v súčasnosti nachádza samotný Prigožin, nie je jasné.