Američan prešiel počas exkurzie bez povolenia z Južnej do Severnej Kórey

SOUL - Americký občan vstúpil bez povolenia na územie Severnej Kórey, kde ho zrejme zadržali. Oznámilo to v utorok na Twitteri velenie síl OSN, ktoré sa na Kórejskom polostrove snaží zaisťovať bezpečnosť. TASR o tom píše podľa správ agentúr AP a AFP.

Američan prešiel z Južnej do Severnej Kórey počas exkurzie v demilitarizovanej zóne. Velenie síl OSN sa domnieva, že v súčasnosti je vo väzbe v KĽDR a dodáva, že spolupracuje so severokórejskou stranou v snahe incident vyriešiť.

Prípady, kedy by Američania alebo Juhokórejčania prešli do Severnej Kórey, sú veľmi zriedkavé a situácia je skôr opačná. Ako pripomína AP, od konca kórejskej vojny (1950-1953) utieklo do Južnej Kórey viac ako 30.000 Severokórejčanov, aby sa vyhli politickému útlaku a ekonomickým ťažkostiam vo svojej vlasti.