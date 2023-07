Obľúbené letovisko Slovákov je v plameňoch: Poplach a veľká evakuácia, s prevádzkou sa neráta minimálne 2 dni!

CATANIA - Strach a zúfalstvo medzi pasažiermi aj zamestnancami. Asi tak by sa dal popísať začiatok letného pracovného týždňa na letisku v Catanii, kde vypukol požiar, ktorý prinútil personál a cestujúcich k evakuácii. Zatiaľ sa nehlásia žiadne vážne zranenia, no hlásia intoxikáciu ľudí v dôsledku plameňov.

archívne video

Hustý dym, neprehľadná situácia aj veľká evakuácia. Toto všetko zapríčinil požiar na letisku v Catanii na talianskej Sicílii. Informuje o tom talianský portál Fanpage.it. Plamene sa začali šíriť zo spodnej časti letiska. Na sociálnych sieťach je už množstvo fotografií aj videí z incidentu.

#Catania, concluso alle ore 5:40 di stamattina l'intervento di 4 squadre dei #vigilidelfuoco per l'#incendio di alcuni locali al piano terra del terminal A dell'aeroporto Vincenzo Bellini. Scalo aereo interdetto al traffico passeggeri [#17luglio 8:00] pic.twitter.com/tGf9EMi7on — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 17, 2023

S odletmi a príletmi do stredy nepočítajte

Plamene boli dokonca tak rozsiahle, že spôsobili aj výpadok prúdu v budove. Momentálne nie sú na mieste hlásené žiadne vážne zranenia. Letová prevádzka však bola natvrdo pozastavená do stredy 19. júla do 14:00. Oznámila to správcovská spoločnosť letiska. Požiar nastal práve uprostred najhustejšej dovolenkovej sezóny Slovákov.

Incendio all’aeroporto di Catania, evacuati personale e passeggeri: voli sospesi fino al 19 luglio https://t.co/B1ZMq3Y5vW — Dome Buratti (@Dome689) July 17, 2023

Teraz bude prebiehať séria technických vyšetrovaní príčin požiaru, ktoré vykonajú úrady a zamestnanci letiska. Nasledovať bude zabezpečovanie konštrukcie letiska, budovy, no aj vyšetrovanie samotného pôvodu požiaru. Všetci ľudia boli z letiska, našťastie, včas evakuovaní.