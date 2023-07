MIMORIADNY ONLINE Ukrajina presúva pravoslávne Vianoce zo 7. januára na 25. decembra

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 506

6:19 Estónsko vydalo do USA ruského občana s údajnými väzbami na ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

6:16 Ruské sily včera viackrát ostreľovali Sumskú oblasť, pričom ostreľovali osem obcí pozdĺž hranice a spôsobili 110 výbuchov, informovala vojenská správa Sumskej oblasti na Telegrame.

6:15 Európska obchodná skupina zvažuje sankcie na ruský hliník. V dokumente, ktorý koloval medzi členmi obchodnej skupiny European Aluminum, sa uvádza, že skupina diskutovala o zavedení sankcií voči ruskému hliníku, informuje agentúra Reuters.

Ruského protivojnového aktivistu nakoniec vpustili do krajiny

Srbské úrady v piatok povolili vstup do krajiny ruskému protivojnovému aktivistovi Pjotrovi Nikitinovi, ktorý strávil takmer dva dni na letisku v hlavnom meste Belehrad, informuje TASR na základe správy agentúry AP. Pjotr Nikitin má ruské i holandské občianstvo a povolenie na pobyt v Srbsku, kde spolu s rodinou žije už niekoľko rokov. Ako spresnil, vo štvrtok sa pokúšal dostať do Srbska na svoj holandský pas po návrate z dovolenky v Portugalsku. Na belehradskom letisku Nikolu Teslu ho však zastavili a nariadili mu návrat do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom, odkiaľ priletel. Nikitin to však odmietol a noc strávil na letisku, až kým ho v piatok nakoniec do krajiny nevpustili. Aktivista tvrdí, že úrady mu nijakým spôsobom nevysvetlili, prečo mu vstup do krajiny odopreli. Ostrý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina srbským médiám uviedol, že za jeho trápením je podľa jeho názoru práve Moskva.

"Netuším, ako som sa stal nežiaducou osobou. Jediným vysvetlením je, že to bolo na Putinov príkaz," dodal. "Je to ilustrácia toho, aký veľký je tu vplyv ruského režimu," poznamenal. Prodemokratický aktivista Nikitin je známy ako otvorený kritik ruskej invázie na Ukrajinu a režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Bol jedným z organizátorov protivojnových a prodemokratických protestov v Srbsku. Od začiatku vojny na Ukrajine prišlo do Srbska zhruba 200.000 ruských občanov - srbské úrady totiž od Rusov nevyžadujú víza. Množstvo Rusov tam utieklo pred povolaním do armády či presunulo svoje podnikanie do Srbska ako do krajiny, kde neplatia sankcie. Spojené štáty tento týždeň uvalili sankcie na proruského šéfa srbských tajných služieb Aleksandra Vulina pre obvinenia z podielu na nelegálnych zásielkach zbraní, obchodu s drogami a za zneužívanie verejného úradu.

Ukrajina presúva pravoslávne Vianoce zo 7. januára na 25. decembra

Cieľom návrhu zákona, ktorý predložil prezident Volodymyr Zelenskyj, je "odpútať sa od ruského dedičstva". Na gregoriánsky kalendár sa už predtým rozhodli prejsť dve z troch veľkých cirkví s pravoslávnym štatútom. V roku 2017 bol 25. december na Ukrajine vyhlásený za deň pracovného pokoja. Najväčšia ukrajinská pravoslávna cirkev s dlhoročnými väzbami na Moskvu sa k tejto zmene zatiaľ nevyjadrila. Doteraz slávila sviatky podľa juliánskeho kalendára, ktorý používa Rusko. Od ruskej anexie Krymu v roku 2014 sa Ukrajina snaží prerušiť väzby na svoju sovietsku a ruskú minulosť. Úplná invázia na Ukrajinu pred 16 mesiacmi toto úsilie zintenzívnila. Ukrajinský minister kultúry Oleksandr Tkačenko koncom júna vyhlásil, že schválenie príslušného zákona by Ukrajinu ešte viac priblížilo k tradíciám európskych krajín, s ktorými "Ukrajina zdieľa spoločné hodnoty".