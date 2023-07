MIMORIADNY ONLINE Juhokórejský prezident neohlásene pricestoval na Ukrajinu, má rokovať so Zelenským

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 506

13:33 Obchodný deficit Ukrajiny dosiahol za prvých päť mesiacov tohto roka takmer 9 miliárd USD. V porovnaní so schodkom za rovnaké obdobie minulého roka to predstavuje zhruba deväťnásobok. Dôvodom je rast dovozu o takmer štvrtinu, zatiaľ čo vývoz sa medziročne znížil o viac než 15 %. Informovala o tom agentúra Reuters.

13:20 Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Syniehubov dnes oznámil, že v dedine pri ruských hraniciach bol zabitý 33-ročný civilista a ďalší bol zranený.

12:58 Obyvatelia Sumskej oblasti sa budú môcť bezplatne evakuovať a na príjazdových staniciach dostanú materiálnu pomoc, informovalo ministerstvo pre reintegráciu dočasne okupovaných území Ukrajiny.

12:57 Ukrajina tvrdí, že zničila ruský raketový systém S-400 použitý pri smrtiacom útoku na Kramatorsk. Pri útoku na reštauráciu v Kramatorsku 27. júna zahynulo 13 ľudí vrátane troch detí. Ukrajina teraz tvrdí, že zničila presne ten systém, ktorý bol použitý pri tomto útoku.

11:54 Viacerí príslušníci ruskej armády nie sú spokojní s vedením ruských ozbrojených síl, čo by mohlo spôsobiť ťažkosti ministerstvu obrany i generálnemu štábu. TASR o tom informuje na základe sobotňajšej správy britského ministerstva obrany na Twitteri.

10:32 Ruskí útočníci zaútočili na Záporožie v noci, informujú miestne úrady. Úder padol na objekt infraštruktúry. Jeden človek bol zranený a prevezený do nemocnice.

10:30 Spojené štáty zatiaľ nedali povolenie na výcvik ukrajinských pilotov na bojových lietadlách F-16. Preto 11 krajín EÚ, ktoré sú pripravené začať s výcvikom, tak zatiaľ nemôže urobiť, píše Politico.

9:49 Juhokórejský prezident Jun Sok-jol v sobotu pricestoval na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny, kde má rokovať aj s prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR správu prevzala z agentúry Jonhap, ktorá sa odvoláva na sobotňajšie oznámenie kancelárie juhokórejského prezidenta.

8:10 Rusko v noci na dnes útočilo bezpilotnými lietadlami na juhu Ukrajiny, napísala agentúra Unian. Tri drony iránskej výroby ukrajinská obrana zničila v Mykolajivskej oblasti, zásahy hlásila susedná Záporožská oblasť. Škody úrady zisťujú.

7:18 SLB zastavuje všetky dodávky výrobkov a technológií do Ruska. Spoločnosť SLB, ktorá poskytuje služby v oblasti ťažby ropy, včera oznámila, že okamžite zastavuje všetky dodávky svojich výrobkov a technológií zo svojich závodov po celom svete.

7:17 Ruský diktátor Vladimir Putin dúfa, že žoldnierske jednotky Wagnera zostanú pohromade pod novým veliteľom a že skupina preruší svoje väzby na Jevgenija Prigožina, napísal včera Inštitút pre štúdium vojny.

6:19 Estónsko vydalo do USA ruského občana s údajnými väzbami na ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

6:16 Ruské sily včera viackrát ostreľovali Sumskú oblasť, pričom ostreľovali osem obcí pozdĺž hranice a spôsobili 110 výbuchov, informovala vojenská správa Sumskej oblasti na Telegrame.

6:15 Európska obchodná skupina zvažuje sankcie na ruský hliník. V dokumente, ktorý koloval medzi členmi obchodnej skupiny European Aluminum, sa uvádza, že skupina diskutovala o zavedení sankcií voči ruskému hliníku, informuje agentúra Reuters.

Ruského protivojnového aktivistu nakoniec vpustili do krajiny

Srbské úrady v piatok povolili vstup do krajiny ruskému protivojnovému aktivistovi Pjotrovi Nikitinovi, ktorý strávil takmer dva dni na letisku v hlavnom meste Belehrad, informuje TASR na základe správy agentúry AP. Pjotr Nikitin má ruské i holandské občianstvo a povolenie na pobyt v Srbsku, kde spolu s rodinou žije už niekoľko rokov. Ako spresnil, vo štvrtok sa pokúšal dostať do Srbska na svoj holandský pas po návrate z dovolenky v Portugalsku. Na belehradskom letisku Nikolu Teslu ho však zastavili a nariadili mu návrat do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom, odkiaľ priletel. Nikitin to však odmietol a noc strávil na letisku, až kým ho v piatok nakoniec do krajiny nevpustili. Aktivista tvrdí, že úrady mu nijakým spôsobom nevysvetlili, prečo mu vstup do krajiny odopreli. Ostrý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina srbským médiám uviedol, že za jeho trápením je podľa jeho názoru práve Moskva.

"Netuším, ako som sa stal nežiaducou osobou. Jediným vysvetlením je, že to bolo na Putinov príkaz," dodal. "Je to ilustrácia toho, aký veľký je tu vplyv ruského režimu," poznamenal. Prodemokratický aktivista Nikitin je známy ako otvorený kritik ruskej invázie na Ukrajinu a režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Bol jedným z organizátorov protivojnových a prodemokratických protestov v Srbsku. Od začiatku vojny na Ukrajine prišlo do Srbska zhruba 200.000 ruských občanov - srbské úrady totiž od Rusov nevyžadujú víza. Množstvo Rusov tam utieklo pred povolaním do armády či presunulo svoje podnikanie do Srbska ako do krajiny, kde neplatia sankcie. Spojené štáty tento týždeň uvalili sankcie na proruského šéfa srbských tajných služieb Aleksandra Vulina pre obvinenia z podielu na nelegálnych zásielkach zbraní, obchodu s drogami a za zneužívanie verejného úradu.

Ukrajina presúva pravoslávne Vianoce zo 7. januára na 25. decembra

Cieľom návrhu zákona, ktorý predložil prezident Volodymyr Zelenskyj, je "odpútať sa od ruského dedičstva". Na gregoriánsky kalendár sa už predtým rozhodli prejsť dve z troch veľkých cirkví s pravoslávnym štatútom. V roku 2017 bol 25. december na Ukrajine vyhlásený za deň pracovného pokoja. Najväčšia ukrajinská pravoslávna cirkev s dlhoročnými väzbami na Moskvu sa k tejto zmene zatiaľ nevyjadrila. Doteraz slávila sviatky podľa juliánskeho kalendára, ktorý používa Rusko. Od ruskej anexie Krymu v roku 2014 sa Ukrajina snaží prerušiť väzby na svoju sovietsku a ruskú minulosť. Úplná invázia na Ukrajinu pred 16 mesiacmi toto úsilie zintenzívnila. Ukrajinský minister kultúry Oleksandr Tkačenko koncom júna vyhlásil, že schválenie príslušného zákona by Ukrajinu ešte viac priblížilo k tradíciám európskych krajín, s ktorými "Ukrajina zdieľa spoločné hodnoty".