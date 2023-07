MIMORIADNA SPRÁVA Je to potvrdené! WHO zverejnila fakty: Kontroverzné sladilo môže vyvolať rakovinu

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorá pôsobí pri WHO, zaradila sladidlo do zoznamu položiek, ktoré môžu spôsobiť rakovinu. Vo vedeckej literatúre sa napríklad objavujú zmienky, že by požívanie aspartamu mohlo súvisieť so vznikom niektorých druhov rakoviny pečene.

IARC zaradila sladidlo do zoznamu 2B, ktorý má zhruba 300 položiek. Sú na ňom napríklad kyselina kávová, aloe pravá, práca v textilnom priemysle, povolanie hasiča či tesárstvo. Podľa šéfky IARC Mary Schubauerovej-Beriganovej je vedecká literatúra ohľadom vplyvu aspartamu na vznik rakoviny obmedzená. Vyzvala tak vedcov, aby sa vo výskume viac zaoberali otázkou, či konzumácia aspartamu prispieva k riziku vzniku rakoviny alebo nie.

Expertný výbor WHO, ktorý sa zameriava na prídavné látky v potravinách (JECFA) napriek výsledku štúdie nezmenil svoje pravidlá pre bezpečnú spotrebu aspartamu. Za bezpečnú výbor považuje dennú dávku až do výšky 40 miligramov na kilogram hmotnosti spotrebiteľa. "V prípade plechovky diétneho nápoja s 200 alebo 300 miligramami aspartamu, by dospelý človek, ktorý váži 70 kilogramov, musel vypiť deväť až 14 plechoviek za deň, aby sa dostal nad prijateľnú dennú dávku," uvádza orgán WHO v tlačovej správe. Podobný limit majú podľa agentúry Reuters aj ďalší regulátori vo svete.

Podľa JECFA poznatky o súvislosti medzi spotrebou sladidla a vznikom rakoviny v ľudskom tele nie sú presvedčivé. Predstavitelia inštitúcie sa domnievajú, že je potrebné viesť podrobnejšie výskumy, ktoré by vplyv na zdravie monitorovali aj v dlhodobom horizonte."Neodporúčame spotrebiteľom, aby úplne zastavili príjem (aspartamu)," uviedol predstaviteľ WHO Francesco Branca. Podľa neho je však vhodné obmedzenie spotreby. "Ak sa spotrebitelia rozhodujú, či zvoliť nápoj ochutenými aspartamom či cukrom, tak by mali podľa mňa zvážiť ešte tretiu možnosť - napiť sa vody," uviedol Branca.

Aspartam sa používa pri ochucovaní mnohých potravín, vrátane takzvaných diétnych nápojov "bez cukru". Odborníci však tvrdia, že kvôli vyváženiu chuti nie je jeho nahradenie inými látkami jednoduché.