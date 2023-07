Mal to byť obyčajný let z Londýna do Zadaru, no 11-ročnému chorvátskemu chlapcovi doslova zmenil život. Súd pred pár dňami uznal, že v dôsledku náhlej zmeny tlaku v kabíne trpel zdravotnými problémami a letecká spoločnosť Ryanair mu musí vyplatiť odškodné.