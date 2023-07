MIMORIADNY ONLINE Kazetová munícia dorazila na Ukrajinu! Môže predstavovať nebezpečenstvo pre civilistov

Naživo z Ukrajiny

21:51 Ak Rusko na budúci týždeň nepredĺži dohodu umožňujúcu vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more, doplatia na to rozvojové štáty vrátane regiónu juhovýchodnej Ázie, a to nedostatkom potravín a vyššími cenami. Vyhlásil to v piatok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken po rokovaniach regionálneho fóra Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v indonézskej Jakarte. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

21:17 Pentagon vo štvrtok večer potvrdil, že kazetová munícia z USA bola už dodaná na Ukrajinu. Nie je ale jasné, či ju ukrajinská armáda už použila, uviedla agentúra AP. Podobne sa vo štvrtok pre stanicu CNN vyjadril ukrajinský armádny veliteľ Oleksandr Tarnavskyj. "Kazetová munícia bola v tejto chvíli dodaná," uviedol generál Douglas Sims, veliteľ operácií na generálnom štábe americkej armády.

Kazetová munícia v určitej fáze svojho letu exploduje a rozpadne sa na menšie nálože, ktoré sa rozptýlia v širšom okolí. Nevybuchnuté nálože môžu predstavovať nebezpečenstvo pre civilistov aj dlho po skončení konfliktu. USA však tvrdia, že podiel nevybuchnutých menších náloží v nimi poskytnutých granátoch bude menší ako 2,5 percenta.

20:59 Ruské orgány obvinili ukrajinského občana Serhija Denisenka z úkladnej vraždy bývalého veliteľa ruskej ponorky Stanislava Ržického, ako aj z nelegálneho obchodu so zbraňami, uviedol v piatok vo vyhlásení Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom). TASR informuje na základe správy stanice CNN.

19:58 Žoldnieri ruskej Vagnerovej skupiny sa podieľajú na výcviku bieloruských vojakov pri meste Asipovičy. V piatok to oznámilo bieloruské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúry AFP a britskej televízie Sky News.

The mercenaries of PMC "Wagner" started training units of the Belarusian territorial defense troops, Ministry of Defense of Belarus reported. pic.twitter.com/7occxGN759 — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2023

18:18 Moskva popiera, že by súhlasila s predĺžením čiernomorskej dohody o obilí. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že Rusko neurobilo žiadne vyhlásenia o súhlase s predĺžením Čiernomorskej obilnej iniciatívy, informovala 14. júla ruská štátna tlačová agentúra Interfax.

17:30 Ukrajina nebude ani len zvažovať rokovania s Moskvou, kým ruskí vojaci neodídu z jej územia, uviedol v piatok šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

17:01 Ukrajine sa podarilo vyzdvihnúť telá 62 padlých ukrajinských vojakov z okupovaných území, informovalo 14. júla ministerstvo pre reintegráciu.

16:16 Ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s predĺžením platnosti čiernomorskej obilnej dohody, ktorá vyprší začiatkom budúceho týždňa, uviedol v piatok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

16:00 Ukrajinské jednotky v rámci protiofenzívy postúpili za posledný týždeň približne o dva kilometre na južnej frontovej línii. Uviedol to v piatok popredný predstaviteľ ukrajinskej Národnej gardy Mykola Uršalovyč, ktorého cituje agentúra AFP.

15:15 Ukrajinský súd uväznil na desať rokov muža, ktorého uznal za vinného zo sprisahania s Ruskom s cieľom vyhodiť do vzduchu dopravnú infraštruktúru a narušiť tak dodávky zahraničných zbraní na Ukrajinu. Oznámila to v piatok Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU), informuje TASR podľa správy denníka The Guardian.

14:36 Bulharsko sa pripojilo k iniciatíve EÚ o munícii pre Ukrajinu. Bulharsko sa rozhodlo pripojiť k iniciatíve EÚ dodávať muníciu na Ukrajinu, informoval 14. júla denník Sofia Globe s odvolaním sa na informácie od vlády.

13:52 Jedna osoba v piatok zahynula pri nehode v továrni na obohacovanie uránu v oblasti Uralu v Rusku. Ruská jadrová agentúra Rosatom však uviedla, že nehoda nepredstavuje nebezpečenstvo pre zdravie ľudí v okolí továrne, informujeme podľa správ agentúry Reuters.

13:46 Ukrajina bude musieť v priebehu nasledujúcich 10 rokov prilákať na trh práce ďalších 4,5 milióna zamestnancov, aby sa úspešne zotavila, uviedlo 14. júla ministerstvo hospodárstva.