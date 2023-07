Novinky leta 2023 na Jadrane: Letecky do Chorvátska priamo z Bratislavy a z Košíc!

To, že je Chorvátsko označené na mape sveta „veľkými písmenami“, je pre jeho kúzelnú prírodu, tisíc ostrovov, bohaté dedičstvo, tyrkysový Jadran a pohostinných obyvateľov. A pre nás je vlastne na dosah ruky. Čo môžeme za posledné obdobie s uznaním konštatovať, že chorvátske hotely ponúkajú vynovené služby, kvalitné hotely a rozmanitý all inclusive. A ak vás doteraz odrádzala 11 a viac hodinová cesta na tie najkrajšie južné pláže Chorvátska, už nemusí! Teraz sa s CK Satur dostanete do historického Dubrovníka a malebného Braču za necelých 1,5 hod. letecky priamo z Bratislavy aj Košíc.