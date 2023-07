Panika na obľúbenej španielskej pláži: VIDEO K ľudom sa priblížil obrovský tvor! Ozval sa krik, ľudia utekali z vody

Zviera sa v čase, kedy ho spozorovali dovolenkári, nachádzalo len pár metrov od pobrežia. Upozornil na to španielsky eltiempo.es. Ľudia začali okamžite panikáriť a kričať. Tí, čo boli vo vode, sa urýchlene snažili dostať na breh. Chaos, ktorý po objavení sa zvieraťa vznikol, je zachytený na videu.

Naopak, zviera na rozdiel od ľudí pôsobí pokojne, kúpajúcich si nevšíma a po chvíli odpláva späť na otvorené more, odkiaľ aj prišlo. Napriek prvotným obavám, že do pobrežných vôd v obľúbenej dovolenkovej destinácii vplával žralok, španielska polícia tvrdí, že to tak nie je. Malo totiž ísť o veľrybu alebo vorvaňa.