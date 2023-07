MIMORIADNY ONLINE Prvú húfnicu Zuzana 2 pre Ukrajinu vyrobíme do konca júla: Zelenskyj navštívil Hadí ostrov

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 499

14:05 Prezident Volodymyr Zelenskyj sa 8. júla pripojil k Bartolomejovi I., ekumenickému patriarchovi Konštantínopolu, na spomienkovej slávnosti v Istanbule na počesť Ukrajincov zabitých v dôsledku ruskej vojny.

13:23 Ruský minister obrany Sergej Šojgu vykonal inšpekciu vojakov pre vojnu na Ukrajine a dohliadal na výcvik nových jednotiek zložených zo zmluvných vojakov. Uviedla to v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na informácie ruského rezortu obrany zverejnené na jeho oficiálnom účte na platforme Telegram.

13:14 Šesť ľudí prišlo o život a ďalších päť utrpelo zranenia pri sobotňajšom ruskom raketovom útoku na mesto Lyman na východe Ukrajiny. Oznámil to ukrajinský gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

13:06 Väčšina Poliakov sa domnieva, že ukrajinský prezident by sa mal oficiálne ospravedlniť za tzv. volynský masaker, pri ktorom bolo na severozápade Ukrajiny počas druhej svetovej vojny zavraždených približne 100.000 Poliakov. Vypláva to z prieskumu uskutočneného Inštitútom pre prieskum verejnej mienky (CBOS). V sobotu to uviedla agentúra PAP, informuje TASR.

12:26 Mesto Kryvyj Rih v strednej časti Ukrajiny sa v noci na sobotu stalo terčom ruského útoku dronmi. Zasiahnutý bol tamojší poľnohospodársky závod a zranenia utrpel jeden muž, informoval Serhij Lysak, gubernátor Dnepropetrovskej oblasti. TASR o tom píše na základe správ staníc CNN a Sky News.

11:28 Po júnovom útlme sa v posledných siedmich dňoch opäť odohrávajú jedny z najintenzívnejších bojov na fronte v okolí východoukrajinského Bachmutu. Vo svojej analýze to dnes uviedlo britské ministerstvo obrany. Podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) dosiahla ukrajinská armáda v oblasti Bachmutu takticky významné úspechy a v piatok pokračovala v protiofenzíve v najmenej troch ďalších sektoroch.

11:06 Prvá zo 16 objednaných húfnic Zuzana 2 pre Ukrajinu bude vyrobená do konca júla. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Mária Precner.

10:49 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil pri príležitosti 500. dňa ruskej invázie na Ukrajinu Hadí ostrov južne od Odesy, ktorý sa hneď na začiatku invázie stal symbolom odhodlania Ukrajincov. V sobotu to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.

9:38 Keď na Kyjev dopadajú rakety a drony, Vadym s Aljonou, pár bez domova, sa nemá kam schovať. Ukryjú sa spolu pod konármi rozkvitnutého gaštanu v parku. Nedávno, keď bolo ostreľovanie mimoriadne silné, tlačili sa obaja hrôzou k sebe, píše britský The Guardian.

9:28 V 500. deň ruskej invázie na Ukrajinu odsúdila Organizácia Spojených národov (OSN) množstvo civilných obetí, ktoré priniesla táto vojna. Informovala o tom agentúra AFP. Od 24. februára 2022, keď ruské vojská vtrhli na Ukrajinu, bolo zabitých viac ako 9000 civilistov vrátane 500 detí, uviedla v piatkovom vyhlásení Misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine (HRMMU).Skutočný počet je však pravdepodobne oveľa vyšší.

7:55 Ruské sily ostreľovali 10 komunít v Sumskej oblasti, pričom vypálili viac ako 111 nábojov z rôznych druhov zbraní, informovala vojenská správa Sumskej oblasti v Telegrame.

7:02 Ruský guvernér vyhlásil, že mesto v Belgorodskej oblasti bolo bombardované. Guvernér oblasti Belgorod Vjačeslav Gladkov tvrdil, že ruské pohraničné mesto Šebekino bolo bombardované v ranných hodinách.

6:00 Americký prezident Joe Biden v piatok uviedol, že poslanie kazetovej munície na Ukrajinu bolo "ťažké rozhodnutie", ale Ukrajina ju potrebuje, pretože jej dochádza munícia vo vojne proti ruskej invázii. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

5:56 Ruský prezident Vladimir Putin uskutoční budúci mesiac svoju prvú návštevu Turecka od spustenia ruskej invázie na Ukrajinu pred 500 dňami, uviedol v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. TASR informuje na základe správy od agentúry AFP.

5:54 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok povedal ukrajinskému lídrovi Volodymyrovi Zelenskému, že Kyjev si zasluhuje členstvo v NATO, no zároveň ho vyzval, aby vstúpil do mierových rokovaní s Moskvou. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.

Zelenskyj sa poďakoval USA za veľmi potrebný balík obrannej pomoci

"Dobre načasovaný, rozsiahly a veľmi potrebný balík obrannej pomoci od Spojených štátov," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti a poďakoval americkému ľudu a Bidenovi za ich "rozhodné kroky". Dodal, že rozšírenie obranných kapacít Ukrajiny jej poskytne nové nástroje na vytlačenie okupantov z jej územia a dosiahnutie mieru.

Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan oznámil v piatok, že Spojené štáty pošlú Ukrajine kazetovú muníciu. Dodanie kazetovej munície Ukrajine schválil prezident Joe Biden. Sullivan však dodal, že oficiálne zásielku kazetovej munície Ukrajine oznámi Pentagón. Používanie kazetovej munície zakazuje vyše 120 krajín. Obvykle sa z týchto zbraní uvoľní obrovské množstvo menších bombičiek, ktoré dokážu zabíjať na ploche niekoľkých hektárov, čo ohrozuje životy civilistov.

"Ukrajina nepoužije túto muníciu v cudzom štáte. Chráni si svojich občanov a akékoľvek zbrane bude používať tak, aby minimalizovala riziká pre občanov," vysvetlil Sullivan.

Putin by sa mohol v blízkej budúcnosti stretnúť s Erdoganom

Ruská vláda zvažuje stretnutie prezidenta Vladimira Putina s jeho tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom, ale konkrétny termín ešte nebol stanovený, uviedol v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Špekulácie o takomto stretnutí kolujú už niekoľko týždňov, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.

Peskov sa vyjadril v čase, keď sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok stretáva s Erdoganom v Istanbule. Moskva bude tieto rozhovory pozorne sledovať, povedal hovorca. Peskov zároveň zdôraznil, že Moskva a Ankara udržiavajú vzťahy "konštruktívneho partnerstva" a Rusko si to vysoko cení. Moskvu preto prirodzene zaujíma, o čom sa medzi Erdoganom a Zelenským bude diskutovať. Putin a Erdogan sú považovaní za priateľov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Nedim Enginsoy

Podľa tureckých zdrojov je jednou z otázok, o ktorých sa bude na stretnutí rokovať, dohoda o preprave ukrajinského obilia cez Čierne more, ktorej platnosť vyprší 17. júla. Rusko sa vyhráža, že túto dohodu, uzavretú vlani v lete za sprostredkovania OSN a Turecka, neobnoví. Peskov zdôraznil, že Erdogan "niekoľkokrát vyvinul veľké úsilie o urovnanie rôznych problémov súvisiacich s konfliktom na Ukrajine".

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu vo februári 2022. Turecko ako člen NATO sa však nepridalo k západným sankciám namiereným proti Moskve a samo sa považuje za sprostredkovateľa. USA a krajiny EÚ uvalili na Rusko po jeho napadnutí Ukrajiny bezprecedentné sankcie, čím prinútili jeho ekonomiku preorientovať sa na ázijské trhy, najmä v energetike.

Erdogan sa snaží využiť svoje dobré vzťahy so Zelenským, ako aj s Putinom na ukončenie vojny, zatiaľ však neúspešne. Turecko zorganizovalo prvé dve kolá mierových rokovaní a usiluje sa o sprostredkovanie ďalších rozhovorov medzi Moskvou a Kyjevom. Západné štáty sa však obávajú o narastajúce hospodárske vzťahy medzi Tureckom a Ruskom, ako aj o vzdor Ankary pri rozširovaní Severoatlantickej aliancie.