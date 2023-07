Monako nepochybne patrí k mimoriadne atraktívnym turistickým cieľom, počas jeho návštevy by ste však nemali vynechať ani výlet do okolia. My sme zamierili na východ smerom k talianskym hraniciam a rozhodne neľutujeme. Len kúsok od Monte Carla nás čakalo hneď niekoľko milých prekvapení.