Bývalý prezident Ruskej federácie a v súčasnosti zástupca šéfa ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev sa pred médiami vyjadril, že špeciálna vojenská operácia mohla byť úspešná už po niekoľkých dňoch od jej spustenia (24. február 2022), keby sa do toho nezaplietol Západ. Okrem toho použil svoju zrejme už obľúbenú formulku "použitie jadrových zbraní". Informujú o tom Wiadomości.

Partneri USA ako vazali

Ruské média, ktoré publikujú vyjadrenia štátnych predstaviteľov, sú takmer vždy napojené priamo na Kremeľ. Z informácii sa tak stáva nebezpečná propaganda, ktorej úlohou je presvedčiť o svojej pravde čo najväčšie masy obyvateľstva. Presne toto sa snaží robiť aj Medvedev, keď na Telegrame zverejnil krátke video s novinármi.

"Špeciálna vojenská operácia by mohla skončiť za niekoľko dní, no to by musel najprv Západ stiahnuť svoju podporu Ukrajine. Keby NATO a predovšetkým USA a ich vazali prestali v tejto chvíli zásobovať Ukrajinu zbraňami a prostriedkami hromadného ničenia, naša operácia by trvala niekoľko dní," vysvetlil Medvedev.

Дмитрий Медведев знает, как быстро закончить войну. Сбросить ядерную бомбу (так сделали американцы)



«Всякая война, даже мировая война может быть завершена очень быстро… если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали своё ядерное оружие и разбомбили… pic.twitter.com/WtPZeJ8gSz — ЭХО (@echofm_online) July 5, 2023

Ako pokračoval, každá vojna, aj keby išlo o svetový konflikt, môže byť ukončená veľmi rýchlo. Buď sa podľa neho podpíše mierový pakt, alebo sa zvolí alternatíva, ktorú si vybrali Američania v roku 1945. "Všetci vieme, že vtedy zbombardovali Hirošimu a Nagasaki. Vojenský postup Japonska sa im po tomto útoku skutočne podarilo zastaviť. Cenou za ukončenie vojny bolo takmer 300-tisíc ľudských životov," ozrejmil zástupca šéfa ruskej bezpečnostnej rady.

Prevencia

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu si Dmitrij Medvedev dovolil vo svojich verejných prejavoch početné vyhrážky Západu a šírenie konšpiračných teórií. V máji pohrozil NATO, že neberie vážne vyjadrenia z Ruska o možnom použití jadrovej sily. Neskôr tvrdil, že ak jadrové zbrane zasiahnu Ukrajinu, Rusko bude musieť zasiahnuť z preventívnych dôvodov.