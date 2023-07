Irán odložil vymenovanie veľvyslanca vo Švédsku pre pálenie Koránu v Štokholme

DUBAJ - Irán odložil vymenovanie nového veľvyslanca vo Švédsku, aby tak dal najavo nesúhlas s protestom v Štokholme, na ktorom sa pálili strany z posvätnej knihy moslimov Korán. Oznámil to v nedeľu iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján, informuje TASR podľa správ agentúry DPA a Reuters.

"Aj keď sa skončili administratívne procedúry na vymenovanie nového veľvyslanca vo Švédsku, proces jeho vyslania bol pozastavený, pretože švédska vláda vydala povolenie na znesvätenie Koránu," uviedol Abdollahján na sociálnej sieti Twitter. Nešpecifikoval pritom ako dlho bude tento proces pozastavený. Muž, ktorý sám seba označil za utečenca z Iraku, zapálil Korán pred mešitou v centre švédskej metropoly Štokholm v stredu v prvý deň významného moslimského sviatku íd al-adhá (sviatok obetovania). Švédska polícia muža obvinila z agitácie proti etnickým a národnostným skupinám.

Polícia o pálení Koránu

Iránske ministerstvo zahraničných vecí si v reakcii predvolalo vo štvrtok švédskeho charge d'affaires, aby odsúdilo tento čin. Desiatky irackých demonštrantov tiež vnikli vo štvrtok do budovy švédskeho veľvyslanectva v Bagdade v reakcii na stredajší incident. Švédska polícia v poslednom období zamietla viacero žiadostí o zorganizovanie demonštrácií mierených proti Koránu, no švédske súdy zvrátili tieto rozhodnutia s tým, že porušujú slobodu prejavu. Švédska polícia uviedla vo svojom povolení na stredajší protest zahŕňajúci pálenie Koránu, že hoci to môže mať následky na zahraničnú politiku, tak bezpečnostné riziká pálenia Koránu si nevyžadujú zamietnutie žiadosti.