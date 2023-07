MIMORIADNY ONLINE Kyjev čelí ďalšiemu ruskému útoku: Nasadená je aj protivzdušná obrana

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 493

6:30 Rusko podniklo nočný dronový útok na ukrajinskú metropolu Kyjev po 12-dňovej prestávke, uviedol v nedeľu predstaviteľ ukrajinskej armády. Protivzdušná obrana podľa predbežných údajov zničila všetky blížiace sa ciele, informovala agentúra Reuters.

6:00 Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns v sobotu uviedol, že ozbrojená vzbura lídra žoldnierov Jevgenija Prigožina bola výzvou pre ruský štát, ktorá ukázala korozívny účinok vojny prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine. Putin tento týždeň poďakoval armáde a bezpečnostným zložkám za to, že odvrátili niečo, čo podľa jeho slov mohlo prerásť do občianskej vojny. Vzburu prirovnal k chaosu, ktorý Rusko uvrhol do dvoch revolúcií v roku 1917.

Kyjev čelí ďalšiemu ruskému útoku, nasadená je protivzdušná obrana

Kyjev v noci na dnes čelí ďalšiemu ruskému útoku. Nasadená je protivzdušná obrana. Útoky sú hlásené tiež z Mykolajivskej a Záporožskej oblasti, uviedla agentúra Ukrinform. Protiletecký poplach platí aj v ďalších častiach tejto východoeurópskej krajiny. Informácie o prípadných škodách zatiaľ nie sú k dispozícii.

Svedok agentúry Reuters uviedol, že v Kyjeve je počuť výbuchy, ktoré pripomínajú zásahy cieľov protivzdušnou obranou. Výbuchy sa podľa Ukrinformu ozývali tiež v Mykolajivskej oblasti. Aj tu a tiež v Záporožskej oblasti je nasadená protivzdušná obrana.