MIMORIADNY ONLINE Rusi opäť ostreľovali Cherson, dve deti utrpeli zranenia

WASHINGTON - Vláda Spojených štátov v súčasnosti nemá dôveryhodné informácie o tom, kde sa aktuálne nachádza šéf súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, ktorý sa so svojimi bojovníkmi pokúsil o zvrhnutie velenia ruskej armády. V noci na sobotu to uviedol hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. TASR správu prevzala z televízie CNN.

12:29 Ukrajinská armáda si podľa novej správy britskej vojenskej rozviedky vytvorila predmostie na Ruskom okupovanom východnom brehu rieky Dneper na juhu Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúry DPA. Ukrajinci už približne týždeň presúvajú svoje jednotky na východný breh rieky v blízkosti zničeného Antonovského (Antonivského) mosta pri meste Cherson, uviedlo v sobotu britské ministerstvo obrany vo svojej pravidelnej správe.

12:23 Dve deti, deväťročné dievča a pätnásťročný chlapec, boli zranené, keď dnes ruské vojská ostreľovali obytné štvrte Chersonu na juhu Ukrajiny, oznámil šéf oblastnej správy Oleksandr Prokudin. Zranené deti sú v starostlivosti lekárov.

11:03 Ukrajinská armáda si podľa poznatkov britskej vojenskej rozviedky vytvorila predmostie na ľavom, východnom brehu Dnepra na juhu Ukrajiny. Ukrajinské sily už asi týždeň prepravujú vojakov na ľavý breh rieky pri zničenom Antonivskom moste pri Chersone. Britské ministerstvo obrany dnes na twitteri uviedlo, že boj o predmostie budú takmer určite komplikovať záplavy a nánosy bahna po zničení Kachovskej priehrady.

10:33 Španielsky premiér Pedro Sánchez pricestoval do Kyjeva, aby sa v prvý deň madridského predsedníctva v Rade EÚ stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským.

9:26 Kazachstan varuje pred snahami o verbovanie svojich občanov na sociálnych sieťach, aby sa pridali k ruským jednotkám na Ukrajine. Informovala o tom prokuratúra v regióne Kostanaj na severe Kazachstanu, kde žije početná ruská menšina. V TASR správu prevzala z agentúry AFP.

8:57 Ukrajina chce ukázať výsledky svojej protiofenzívy na bojisku ešte pred nadchádzajúcim summitom Severoatlantickej aliancie, povedal v rozhovore so španielskymi novinármi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Súčasne vyzval európskych spojencov na ďalšiu vojenskú pomoc Kyjevu. Summit NATO sa začne vo Vilniuse 11. júla. Španielsko sa dnes ujíma predsedníctva v Európskej únii a v Kyjeve je očakávaný španielsky premiér Pedro Sánchez.

8:04 Je nepravdepodobné, že by ruské sily spôsobili úmyselnú „nehodu“ v závode Záporoží. Ruské sily by neboli schopné kontrolovať následky úmyselného rádiologického incidentu v jadrovej elektrárni Záporoží, uviedol Inštitút pre štúdium vojny

7:06 Prostredníctvom open source výskumu Mediazona, ruské nezávislé médium, a BBC Russia potvrdili mená 26 801 ruských vojakov, ktorí boli zabití za posledných 16 mesiacov rozsiahlej vojny. Mediálne organizácie vykonávajú menovité sčítanie mŕtvych.

6:00 Šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns v júni potají navštívil Ukrajinu. Kyjev mu predstavil ambiciózne plány na dobytie Ruskom okupovaných území a začatie rokovaní o prímerí pred koncom tohto roka, napísal server denníka The Washington Post (WP).

USA nevedia s istotou potvrdiť, kde sa momentálne nachádza Prigožin

"Nedisponujeme dostatočne spoľahlivými informáciami na to, aby sme mohli potvrdiť, kde (Prigožin a jeho bojovníci) momentálne sú," vyhlásil Kirby. Dodal, že podľa informácií Pentagonu by sa niektorí vagnerovci mohli nachádzať na Ukrajine, no "nie je jasné, koľko ich je ani čo tam robia".

CNN pripomína, že Spojené štáty v januári vyhlásili Vagnerovu skupinu za medzinárodnú zločineckú organizáciu. Americké ministerstvo financií v stredu zároveň uvalilo sankcie na štyri spoločnosti spájané s vagnerovcami. Cieľom týchto sankcií je prerušenie ťažby zlata v krajinách, ako je Stredoafrická republika a Mali, z ktorej sa financuje fungovanie Vagnerovej skupiny v Afrike.

Prigožinov pokus o vzburu proti vojenskému vedeniu spôsobil v Rusku minulý víkend chaos, keď jeho žoldnieri pochodovali smerom k Moskve. K pochodu prišlo po tom, čo Prigožin v piatok obvinil ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov. Šéf vagnerovcov neskôr uviedol, že išlo o protest a nie o pokus zvrhnúť vládu.

Niektoré štáty blokujú účasť Ukrajiny na summite EÚ, tvrdí Zelenskyj

Ukrajina chce využiť nadchádzajúce španielske predsedníctvo v Rade EÚ na získanie podpory v krajinách Latinskej Ameriky, ktoré nesúhlasia s postupom Kyjeva oslobodiť svoje územia spod ruskej okupácie. Povedal to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pre španielsku televíziu RTVE. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

"Máme recept na mier a Pedro [Sánchez] nás silno podporuje. Vedie neustály dialóg s Latinskou Amerikou a oni ho počúvajú, to je fakt," vyhlásil Zelenskyj. Zároveň sa však posťažoval, že niektoré latinskoamerické štáty sa postavili proti jeho účasti na summite EÚ – Latinská Amerika 17. a 18. júla v Bruseli.

"Chcem, aby sa nielen pripojili k (ukrajinskému) mierovému plánu, ale aby sa postavili aj proti (ruskej) vojne," dodal ukrajinský prezident. Španielsko v sobotu preberie na pol roka rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie a Sánchez pri tejto príležitosti navštívi Kyjev, aby vyjadril podporu EÚ Ukrajine.