Dráma, z ktorej tuhne krv v žilách: Dieťa (7) vypadlo z trajektu v Baltskom mori, matka skočila za ním

Galéria fotiek (1) Dieťa s matkou sa ocitli v mori.

ŠTOKHOLM - To bola záchrana na poslednú chvíľu! Osobná loď "Stena Spirit" bola na ceste z poľského prístavného mesta Gdyňa do Karlskrony vo Švédsku, keď o 16:20 vyhlásila poplach. Sedemročné dieťa spadlo vo štvrtok do vody z trajektu Stena Spirit, ktorý prevádzkuje trajektová spoločnosť Stena Line, povedal vedúci záchranárov Anders Lännholm švédskej tlačovej agentúre TT. Matka potom skočila za dieťaťom, pokračoval Lännholm.