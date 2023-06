MIMORIADNY ONLINE Donald Trump priznal, že pokus o puč Putina trochu oslabil

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 491

11:26 Ruské útoky v Chersone podľa miestnych úradov usmrtili šesť ľudí, sedem bolo zranených. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

10:59 Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz vo štvrtok označil pokus o vzburu žoldnierskej Vagnerovej skupiny za nebezpečenstvo pre Ukrajinu i ďalšie krajiny a upozornil na vojenskú moc v súkromných rukách. TASR správu prevzala z agentúry EFE a oficiálnej webovej stránky kancelárie spolkového kancelára.

10:25 Česká republika do záverov terajšieho summitu Európskej únie presadila formuláciu o finančnej podpore krajín prijímajúcich utečencov z Ukrajiny, ale kvôli postoju Poľska a Maďarska sú tieto závery v ohrození. Pred začiatkom druhého dňa rokovania Európskej rady to v Bruseli povedal český premiér Petr Fiala. Poľsko a Maďarsko tak podľa neho idú proti českým záujmom.

10:11 Ukrajina dostane ďalšiu pomoc od Medzinárodného menového fondu (MMF), oznámila organizácia vo svojom štvrtkovom oznámení. Od Svetovej banky (SB) dostane krajina napadnutá Ruskom na rekonštrukciu a obnovu 1,5 miliardy dolárov (zhruba 33 miliárd Kč), uviedol dnes podľa agentúry Reuters ukrajinský premiér Denis Šmyhal.

9:58 Odhadované straty na ruskej strane podľa ukrajinskej armády.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of June 30, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/RZeINHFvKz — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 30, 2023

8:29 Ruského prezidenta Vladimira Putina víkendová vzbura žoldnierov z Vagnerovej skupiny "trochu oslabila", myslí si bývalý americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa piatkových správ agentúry Reuters a televízie CNN.

8:18 Ruská armáda v noci na dnes podnikla ďalšie útoky na územie Ukrajiny za použitia útočných dronov typu Šáhed a protilietadlových riadených striel S-300. Následky útokov sa spresňujú, uviedol dnes vo svojom pravidelnom rannom zhrnutí na facebooku ukrajinský generálny štáb. Na bojisku sústredia ruské jednotky ďalej hlavnú snahu v smeroch na východoukrajinské mestá Lyman, Bachmut a Marjinka ležiace na východe krajiny, ukrajinským silám sa im ale darí úspešne čeliť, dodalo velenie ukrajinskej armády.

7:58 Oznámenia najvyšších ukrajinských predstaviteľov ukazujú, že Ukrajina sa chopila strategickej iniciatívy pri svojom postupe na Bakhmut a pravdepodobne využije túto výhodu v širokej ofenzíve, informoval Inštitút pre štúdium vojny

7:11 Bývalý americký viceprezident Mike Pence vo štvrtok počas návštevy Ukrajiny uviedol, že "odrazenie ruskej agresie" je v "národnom záujme Spojených štátov". TASR správu prevzala z americkej televízie CNN.

6:49 Ceny tovarov so znakom ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny od jej neúspešnej ozbrojenej vzbury z minulého týždňa prudko vzrástli. Kupujúci na internete tovar v recenziách dávajú päť hviezdičiek a vyjadrujú žoldnierom podporu, informovala dnes agentúra Reuters.

6:16 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vylúčil dodanie systému protivzdušnej obrany Železná kupola na Ukrajinu pre obavy, že by sa ho mohol zmocniť Irán. Uviedol to v rozhovore pre americký denník Wall Street Journal, ktorý bol zverejnený vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy spravodajského portálu The Times of Israel.

6:02 Miliardár Igor Makarov sa zriekol ruského občianstva. Je to šiesty človek zo zoznamu najväčších boháčov, ktorý sa od vypuknutia vojny Ruska proti Ukrajine zriekol ruského občianstva, uviedla ruská redakcia BBC s odvolaním sa na miliardárov profil na webe amerického magazínu Forbes. Makarov, ktorý má ešte cyperské občianstvo, túto informáciu nekomentoval.

6:01 Je na čase, aby sa Spojené štáty pokúsili sprostredkovať mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol v telefonickom rozhovore s agentúrou Reuters bývalý americký prezident Donald Trump. Nevylúčil pritom, že by Kyjev musel Rusku postúpiť časť svojho územia. Ukrajina, na ktorú vojská Moskvy vlani vo februári podnikli inváziu, tento variant dôrazne odmieta.

6:00 Španielsko cez víkend preberie rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie a španielsky premiér Pedro Sánchez pri tejto príležitosti navštívi Kyjev, aby vyjadril podporu krajín Európy pre Ukrajinu. Vo štvrtok to uviedla Sánchezova kancelária. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

5:57 Británia ohlásila vo štvrtok ďalšie sankcie voči Rusku v podobe zákazu prístupu jednotlivcom a spoločnostiam spájaným s Kremľom k britským právnym expertízam. TASR o tom informuje na základe správy stanice Sky News.

Zelenskyj príde na summit NATO len v prípade, ak jeho lídri preukážu "odvahu"

Kyjev pripustil, že sa nemôže stať súčasťou NATO, kým na jeho území prebieha vojna; chce však začať s prístupovým procesom. "Táto žiadosť je teraz na stoloch lídrov spojencov z NATO," uviedol hlavný poradca Zelenského v oblasti diplomacie Žovkva. "Summit vo Vilniuse bude veľmi dobrým začiatkom pre odpoveď na túto žiadosť. A odpoveďou myslíme pozvánku na členstvo, ktorá je iba prvým dejstvom," dodal.

Spojenci Ukrajiny zostávajú rozdelení v otázke, ako rýchlo by sa mala stať súčasťou NATO; niektorí sú opatrní v súvislosti s každým krokom, ktorý by Alianciu dostal bližšie k možnej vojne s Ruskom, uvádza Sky News. Podľa Kyjeva však boj Ukrajiny proti ruskej invázii demonštruje skutočnosť, že je hodná vstupu do Aliancie.

Samotný Zelenskyj sa vyjadril, že "nemá pre neho cenu" ísť na summit NATO v prípade, že nedostane "signál" - a jeho neprítomnosť môže zatieniť akýkoľvek prejav západnej jednoty na vrcholnej schôdzke tejto vojenskej aliancie. "Ak na summite vo Vilniuse nebude žiadny výsledok, (Zelenskyj) nemá dôvod ani čas na to, aby tam šiel," uzavrel Žovkva. Summit Aliancie v litovskom hlavnom meste Vilnius sa uskutoční 11. a 12. júla.

NATO by malo preskočiť akčný plán a prijať Ukrajinu zrýchlene, tvrdí britský minister

Severoatlantická aliancia by mala zvážiť preskočenie fázy 'akčného plánu' v prípade prijatia Ukrajiny. Povedal to v štvrtok britský minister obrany Ben Wallace. Podľa neho však tento pohľad zrejme nezdieľa všetkých 31 členských štátov, takže sa o tom pravdepodobne nerozhodne na júlovom summite NATO vo Vilniuse. TASR správu prevzala z agentúry DPA a Sky News.

NATO vystavilo v zrýchlenom režime pozvánku Fínsku a Švédsku, čo podľa britského ministra nastoľuje otázku, či by sa nemalo rovnako postupovať aj v prípade Kyjeva. "Koniec-koncov, Ukrajinci budú mať jedny z najskúsenejších pozemných síl v Európe a pravdepodobne budú jednou z najvyzbrojenejších európskych krajín," vysvetlil Wallace.

"Myslím si, že [vo Vilniuse] by sme mohli odstrániť prekážky, aby sa Ukrajina posunula smerom k väčším bezpečnostným zárukám a silnejšej podpore," dodal Wallace.

Veľvyslankyňa USA pri NATO Julianne Smithová medzitým uviedla, že členské štáty sa blížia ku kompromisu, ktorý by mohol stanoviť spôsob, akým Ukrajina vstúpi do Aliancie. Smithová je presvedčená o tom, že sa členské štáty dohodnú na texte, ktorý bude siahať nad rámec vyhlásenia z Bukurešti z roku 2008. V tom sa síce uvádza, že Ukrajina do NATO vstúpi, ale nešpecifikuje kedy a ako. Ukrajina chce, aby jej členské štáty NATO na júlovom summite prisľúbili vstup do Aliancie hneď po skončení vojny, a to aj s jasným plánom prijatia.