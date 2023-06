Taiwan pri svojom východnom pobreží zaznamenal dve ruské lode

Ruské lode boli podľa ministerstva spozorované v utorok o 23.00 h miestneho času (17.00 h SELČ). Taiwanská armáda ich pohyb sledovala, vyslala lietadlo, lode a aktivovala raketové systémy umiestnené na pobreží. Vzdialenosť lodí od pobrežia taiwanský rezort obrany nešpecifikoval. Taiwan často v blízkosti svojich vôd hlási prítomnosť čínskych plavidiel. Peking tento ostrov považuje za súčasť svojho územia a vyhlasuje, že je pripravený zabrať ho aj s použitím sily. Prítomnosť ruských lodí v tejto oblasti však nie je bežná.

Taiwan zaviedol voči Rusku sankcie

Ruská štátna tlačová agentúra Interfax v utorok informovala, že skupina lodí tichooceánskej flotily sa vstúpila do južnej časti Filipínskeho mora po tom, ako sa preplavila cez Juhočínske more. Filipínske more sa nachádza na východnom pobreží Taiwanu a Juhočínske more tento ostrov obmýva z jeho západnej strany. Taiwan v reakcii na inváziu na Ukrajine zaviedol voči Rusku sankcie, ktoré sa vzťahujú na vývoz počítačových technológií a strojových zariadení.