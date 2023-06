Budete dovolenkovať v Taliansku? Záplavy a horúčavy si vyberajú svoju daň: Výstraha pred komármi, hrozí TOTO ochorenie!

Trend otepľovania v Európe so striedaním extrémnych horúčav a intenzívnych dažďov spôsobuje šírenie invazívnych druhov komárov ako Aedes albopictus a Aedes aegypti. Pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) je to zdvihnutý varovný prst, za ktorým môžu nasledovať prípady a úmrtia na horúčku dengue, chikungunya a západonílsku horúčku, informujú talianske médiá. V roku 2022 bolo v Európskej únii nahlásených 1133 prípadov a 92 úmrtí na západonílsku horúčku. Najviac nahlásených prípadov bolo práve v spomínanom Taliansku (723 prípadov).

ECDC uvádza, že v roku 2013 sa mimoriadne invazívny druh komára objavil v 8 krajinách. Teraz je rozšírený už v 13 krajinách a 337 regiónoch. „V posledných rokoch sme boli svedkami geografického rozšírenia inváznych druhov komárov do predtým nezasiahnutých oblastí v EÚ/EHP,“ upozorňuje riaditeľka ECDC Andrea Ammon. „Ak to bude takto pokračovať, môžeme očakávať, že uvidíme veľa prípadov a úmrtí na choroby ako dengue, chikungunya a západonílska horúčka,“ dodala. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb by sa preto chcelo zamerať najmä na kontrolu populácii komárov, ale aj na ochranné opatrenia. Tie by mali zahŕňať odstraňovanie zdrojov stojatej vody, kde sa komáre množia, používanie ekologických prostriedkov na ničenie lariev a podporu povedomia komunity. Ľudia by mali používať sieťky na oknách, spať v tienených alebo klimatizovaných miestnostiach, používať repelenty a nosiť odev, ktorý zakrýva väčšiu časť tela.

Západonílsky vírus patrí medzi RNA vírusy. Prvýkrát bol objavený v roku 1937 v Ugande. Ohrozené sú prevažne zvieratá, ako vtáky, kone, psy, mačky ale aj ľudia. Primárne je prenášaný komármi. Vo väčšine prípadov infikácie ľudí je tento vírus asymptomatický, no môže sa vyvinúť aj do encefalitídy či meningitídy.