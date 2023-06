MIMORIADNY ONLINE Ruský nálet na plnú pizzeriu v Kramatorsku má najmenej 4 obete a 42 zranených

KRAMATORSK - Prinajmenšom štyria ľudia vrátane dieťaťa a troch cudzincov zahynuli a 42 ďalších osôb utrpelo zranenia po tom, ako dve ruské rakety zasiahli v utorok pizzeriu plnú ľudí v centre mesta Kramatorsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian. Situáciu sledujeme ONLINE.

6:16 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal Jurija Huseva z funkcie šéfa štátneho zbrojárskeho koncernu Ukroboronprom. Husev zastával tento post od decembra 2020. TASR informuje podľa agentúry DPA, ktorá sa odvolala na výnos zverejnený v utorok neskoro večer. Ukrajinské médiá uviedli, že jeho nástupcom bude 31-ročný Herman Smetanin, ktorý vedie závod na výrobu obrnených vozidiel v meste Charkov. Zelenského úrad zatiaľ túto informáciu oficiálne nepotvrdil.

6:04 Spojené štáty v utorok oznámili, že napriek zákazu komerčných letov umožnili Moskve vyslať do Washingtonu lietadlo, aby tam vyzdvihlo diplomatov, ktorým sa skončilo povolenie na pobyt. USA zároveň Rusko v tomto smere požiadali o reciprocitu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

"Americká vláda povolila ruskej vláde vyslať do Spojených štátov charterový let, aby prepravil do Ruska tých ruských diplomatov, ktorým sa skončila misia," povedal novinárom hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller.

6:00 Americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na štyri spoločnosti, ktoré sú podľa Washingtonu spojené so zakladateľom žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom. Ako spresnila agentúra AFP, cieľom týchto sankcií je prerušenie ťažby zlata v krajinách, ako je Stredoafrická republika a Mali, z ktorej sa financuje fungovanie Vagnerovej skupiny v Afrike.