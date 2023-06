Úžasné nebeské divadlo nad Českou republikou: Žiarivý meteor zachytili aj kamery, bol jasnejší ako Mesiac!

Extrémne jasný meteor, takzvaný bolid bolo možné pozorovať v pondelok o 22:45 nad západným obzorom. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociálnej sieti Twitter zverejnil video vrátane letu a explózie bolidu a uviedol, že na Zem mohli dopadnúť aj malé úlomky. „Zatiaľ však nie je jasné, kam mohli dopadnúť.“ Túto informáciu by mohli poskytnúť dáta z Európskej bolidovej siete kamier, ktoré sledujú oblohu vo hvezdárni v českom Ondřejově. „Určite to spočítajú behom krátkej doby a uvidíme,“ upresnili meteorológovia informácie k lokalizovaniu úlomkov z bolidu.

Ve 22:45 bylo možné nad západním obzorem spatřit extrémně jasný meteor (bolid)!! V době exploze byl patrně jasnější, než Měsíc v úplňku a je reálná šance, že na zem dopadly i malé úlomky. Video od Dana Neumanna z Plzně. pic.twitter.com/MF0fuGP1mZ — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) June 26, 2023

Drobné telesá pohybujúce sa mimo zemskú atmosféru nazývame meteoroidy. Ak meteroid vstúpi do zemskej atmosféry a vplyvom ionizácie vzplanie, toto teleso sa nazýva meteor. Ak je meteor výnimočne jasný, ide o bolid. Väčšina z týchto telies zhorí ešte v atmosfére, no nájdu sa aj také, čo dopadnú na Zem. Na webe Astronomického ústavu Akadémie vied ČR je z pondelka nahlásených niekoľko záznamov so spomínaným jasným telesom. Posledný bolid preletel nad územím východného Nemecka 12.mája.