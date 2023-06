MIMORIADNY ONLINE Putin vyzval wagnerovcov na vstup do armády alebo odchod: Ukrajinská protiofenzíva úspešne pokračuje

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin dnes v prejave k národu vyzval členov žoldnierskej Wagnerovej skupiny, aby vstúpili do armády, alebo odišli do Bieloruska. Informovala o tom agentúra AFP. Vyhlásenie prezidenta sa odohralo nedlho po víkendovej vzbure wagnerovcov vedenej Jevgenijom Prigožinom. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

VIDEO Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 488

ONLINE

Načítať nové správy

6:30 Putin sa stetol s bezpečnostnými predstaviteľmi.

6:12 Americkí diplomati boli v čase vzbury žoldnierov Wagnerovej skupiny v kontakte so svojimi ruskými kolegami, aby prediskutovali bezpečnostné obavy súvisiace so situáciou v Rusku. V pondelok to uviedol Biely dom, informuje správa agentúry AFP.

"Nestabilita v Rusku je niečo, čo berieme vážne a samozrejme sme mali počas víkendu veľa otázok," odpovedal hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby na otázku o nepokojoch v Rusku, ktoré disponuje jadrovým arzenálom.

6:00 Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok osobne poďakoval lídrom ruských bezpečnostných zložiek za ich prácu počas vzbury žoldnierov Wagnerovej skupiny. Na stretnutí bol prítomný aj ruský minister obrany Sergej Šojgu, ktorý bol jedným z hlavných terčov vzbury vagnerovcov, informuje agentúra AFP.

Galéria fotiek () Ruský prezident Vladimir Putin

Zdroj: TASR/AP/Sputnik, Kremlin/Mikhail Klimentyev

Zabránenie krviprelievaniu

Putin vo svojom prejave uviedol, že počas víkendovej vzbury vydal rozkaz, aby sa "zabránilo krviprelievaniu". "Od samého začiatku, na môj priamy pokyn, boli podniknuté kroky, aby sme sa vyhli veľkému krviprelievaniu," povedal prezident podľa ruskej agentúry TASS. Dodal, že vzbura "bola odsúdená na neúspech" a že z tejto revolty vzišla krajina "zjednotená".

"Organizátori vzbury to pochopili," povedal Putin bez toho, že by spomenul Prigožina. "Akékoľvek vydieranie či spôsob, ako vniesť do Ruska zmätok, je odsúdených na neúspech," dodal. Ako prezident tiež vyhlásil, väčšina wagnerovcov a ich veliteľov sú vlastenci. Dodal, že dodrží svoj sľub a umožní bojovníkom Wagnerovej skupiny presídliť do Bieloruska, ak budú chcieť. Môžu však podľa neho vstúpiť aj do armády.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov následne informoval, že sa Putin stretol s vedením ruských bezpečnostných zložiek, vrátane ministra obrany Sergeja Šojgua. Medzi účastníkmi stretnutia bol aj generálny prokurátor Igor Krasnov, šéf ruskej tajnej služby FSB Alexander Bortnikov či veliteľ ruskej národnej gardy Viktor Zolotov.

"Zhromaždil som vás, aby som vám poďakoval za prácu, ktorú ste odviedli v posledných dňoch, a aby sme prediskutovali situáciu," povedal Putin v úvode stretnutia, na ktorom sa naopak nezúčastnil náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov.

Ukrajinská armáda pokročila na fronte vo všetkých smeroch

Ukrajinská protiofenzíva zameraná na oslobodenie Ruskom okupovaného územia úspešne pokračuje. V pondelok to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje správa agentúry DPA.

"Dnes (v pondelok) naši bojovníci pokročili vo všetkých smeroch, je to šťastný deň," povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videoodkaze natočenom vo vlaku po tom, ako navštívil vojakov na východe a juhu krajiny. "Poprial som chlapcom viac takýchto dní," dodal.

Galéria fotiek () Volodymyr Zelenskyj

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Kravchenko

Ukrajinský prezident sa stretol s vojakmi, ktorí sa podieľali na bojoch o mesto Bachmut v Doneckej oblasti, i s jednotkami v Záporožskej oblasti. Počas oficiálnej časti návštevy odovzdal vyznamenania viacerým vojakom, pričom dvaja z nich dostali najvyššie štátne vyznamenanie pre príslušníkov armády – rad Zlatej hviezdy.

Vypočul si aj hlásenie o situácii na bojiskách od veliteľa pozemných síl Olexandra Syrského. Zelenskyj skonštatoval, že išlo o rušný deň plný emócií. Kyjev v pondelok oznámil, že ukrajinským silám sa podarilo oslobodiť ďalšiu obec, ktorú okupovali ruské sily. "Všetka naša pôda bude oslobodená – úplne všetka," dodal ukrajinský prezident.